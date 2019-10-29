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ثقافة

مسئولو متاحف كينيا يشيدون بالمتحف القبطي وكنوزه.. صور

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 11:55 م
صدى البلد
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علاء المنياوي
استقبل المتحف القبطي اليوم الثلاثاء زيارة قامت بها Mrs. Mary Mumbua Mbiu" رئيس الهيئة الوطنية للمتاحف وMr. Nyaga Mugabe Mzalendo" مدير عام المتاحف بدولة كينيا،حيث قاما بجولة تفقدية رافقهتم فيها جيهان عاطف مدير عام المتحف وسماح عشم أمينة أثرية بالمتحف.

وخلال الجولة استمعا لشرح باللغة الانجليزية عن المعروضات والكنوز الموجودة بصالات العرض المتحفي،كما تعرفا على أساليب العرض المختلفة للقطع الأثرية الموجودة.

وأعربت رئيس الهيئة الوطنية للمتاحف عن مدى سعادتهما لزيارة مصر، خاصة زيارة المتحف القبطي وكنيسة أبو سرجه، كما تمنت تعزيز سُبل التعاون فى جميع المجالات الأثرية والعلمية والقيام بتبادل الخبرات بين كل من الطرفين، وانتهت الزيارة بكلمة شكر تم كتابتها بدفتر الزيارات الخاص بالمتحف.

يذكر أنه هناك تعاون ثقافي واثري مشترك بين مصر والدول الأفريقية، كما تم مد عدد من الدول الأفريقية منها كينيا، الكونغو، السنغال، والكاميرون بمجموعة من المستنسخات الأثرية تعبر عن الحضارة المصرية القديمة، وكذلك مجموعة من المطبوعات العلمية، وذلك اسهاما من وزارة الآثار في تقديم الدعم المصري لبناء وإعداد الكوادر العاملة في المكتبات والمتاحف الأثرية هناك.

علمًا بأنه في إطار رئاسة مصر للإتحاد الأفريقي تمت معاملة مواطني الدول الأفريقية مثل المواطن المصري فيما يتعلق برسوم زيارة المتاحف والمواقع الأثرية خلال عام 2019، كما شاركت مصر في العديد من الفعاليات الثقافية الأفريقية مثل افتتاح متحف الحضارات بالسنغال.
مسئولو متاحف كينيا يشيدون بالمتحف القبطي وكنوزه.. صور
مسئولو متاحف كينيا يشيدون بالمتحف القبطي وكنوزه.. صور
مسئولو متاحف كينيا يشيدون بالمتحف القبطي وكنوزه.. صور
مسئولو متاحف كينيا يشيدون بالمتحف القبطي وكنوزه.. صور
مسئولو متاحف كينيا يشيدون بالمتحف القبطي وكنوزه.. صور
مسئولو متاحف كينيا يشيدون بالمتحف القبطي وكنوزه.. صور
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