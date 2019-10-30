برشلونة ضد بلد الوليد.. البرسا إلى صدارة الليجا بخماسية على أرضه بقيادة ميسي

حقق فريق برشلونة الإسباني فوزًا على ضيفه بلد الوليد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، خلال المباراة التي جمعت بينهم بملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.





وجاء الهدف الأول عبر المدافع الفرنسي الدولي كليمنت لنجليه بعد مرور 3 دقائق فقط من عمر المباراة بعد كرة عائدة من الدفاع ليسددها في المرمى مباشرة.





ورد الضيوف عبر ركلة حرة تصدى لها تير شتيجن قبل أن ترتطم بمهاجم بلد الوليد وتدخل الشباك .





وفى الدقيقة 29 مرر التشيلي أرتورو فيدال كرة إلى ميسي ليعطيها له ميسي في مكان رائع ليسددها مباشرة ويتقدم للبارسا بهدفين مقابل هدف .





وفي الدقيقة 34 حصل البارسا على ركلة حرة مباشرة، سددها ميسي بالتخصص بطريقة رائعة، على طريقة هدفه في ليفربول بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.





البرغوث أحرز رابع الأهداف و ثاني أهدافه الشخصية في المباراة بعد عدد من التمريرات من أقدام لاعبي البرسا لتصل إلى ميسي الذي سددها قوية في الشباك .





واختتم سواريز الخماسية عبر تمريرة سحرية من ميسي سددها الأورجوياني في الشباك بعد إنفراده بالحارس .



