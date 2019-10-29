أخبار البرلمان| عقوبة كمسري قطار طنطا وفقا للقانون.. وبشرى سارة بشأن انخفاض أسعار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة على مدار اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر ، تختص بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نستعرضها فيما يلي:
لا تتعدى 3 سنوات .. تشريعية البرلمان تكشف عقوبة كمسري قطار الإسكندرية وفقا للقانون
أكد النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن عقوبة الكمسري مجدي همام، المتهم في قضية قتيل تذكرة قطار الإسكندرية- الأقصر، سوف تكون الحبس، والذي يبدأ من 24 ساعة وحتى 3 سنوات.
صناعة النواب تعلق على حملة خليها تصدي وتبشر بانخفاض أسعار السيارات في هذا الموعد
أِشاد سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن تشديد الرقابة على منافذ البيع بالمحافظات للتأكد من توافر السلع، وزيادة المعروض من اللحوم والدواجن والأسماك وتكثيف الحملات الرقابية لرصد الممارسات الاحتكارية في الأسواق.
تخفيف العبء عن المواطنين.. النواب يطالب بتخفيض أسعار الكهرباء بعد تراجع الدولار
طالب النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، من الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ضرورة مراجعة أسعار الكهرباء، كما هو الحال بالنسبة لأسعار المحروقات.
مفاجأة.. النفقة تسقط عن الزوجة إذا امتنعت عما يجب عليها شرعًا
شهد مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى أعده الأزهر الشريف لتقديمه لمجلس النواب جدلا واسعا بين النواب بالرغم من مراجعة الأزهر للعديد من التشريعات التى قدمها أعضاء البرلمان له، وشمل الجدل العديد من المواد الخاصة بالحضانة والنفقة.
بشرى سارة.. لجنة برلمانية تقر تعديلات جديدة في قانون التصالح بشأن مخالفات البناء
وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، علي تعديل المادة الثانية من القانون رقم 17 لسنة 2019، في فقرتها الأولى، والخاصة بتشكيل لجنة البت في طلبات التصالح، لتتسق مع اللائحة التنفيذية الصادرة في شأن القانون.
الأخضر يواصل الهبوط.. 3 أسباب تؤدي لانخفاض الدولار إلى 9 جنيهات
يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد انخفاض تدريجى لسعر الدولار، والذى واصله ترنحه نظرا لعدد من الأسباب منها زيادة حجم التدفقات النقدية فى مصر، حتى أصبحت مصر سوقا جاذبا للاستثمار، بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين فى الخارج وزيادة عوائد السياحة إلى مصر، وفى ظل هذا الانخفاض المتواصل للعملة الأجنبية ينتظر المواطن أن يرى انعكاس هذا الوضع الإقتصادى على حياته اليومية من إنخفاض في أسعار السلع حتى يعيش حياة كريمة.
مفاجأة.. 400 مليون جنيه تكلفة تجهيز إستاد القاهرة لـ كأس أمم أفريقيا 2019
كشف محمد نصر المستشار المالى لوزير الشباب والرياضة عن الإعداد لمزايدة علنية لاستغلال سور ستاد القاهرة الدولى فى الإعلانات، مؤكدا أن هيئة ستاد القاهرة تعانى من بعض المشاكل المالية، إلا أن الفترة المقبلة ستشهد تصاعدا فى منحنى الايرادات.
متحدث البرلمان يستعرض رؤية النواب لقضايا القارة بجامعة القاهرة
أستعرض الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، رؤية مجلس النواب للقضايا الأفريقية فى ضوء التحديات الأخيرة، وذلك فى محاضرته أمام ندوة الملتقى الثقافى الأسبوعى الذى تنظمه كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، وأدار الندوة الدكتور محمد نوفل عميد الكلية وبحضور وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا.
بعد خروج قطار دون سائق.. وزير النقل يشكل لجنة لمتابعة حادث القناطر
كشف النائب محمود بدر، عضو محلس النواب، عن تلقيه اتصالًا هاتفيًا من وزير النقل، كامل الوزير، بعد علمه بتفاصيل حادث جديد لانطلاق قطار من محطة المرج بلا سائق، من قبل البرلماني.
لا تتعدى 3 سنوات .. تشريعية البرلمان تكشف عقوبة كمسري قطار الإسكندرية وفقا للقانون
أكد النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن عقوبة الكمسري مجدي همام، المتهم في قضية قتيل تذكرة قطار الإسكندرية- الأقصر، سوف تكون الحبس، والذي يبدأ من 24 ساعة وحتى 3 سنوات.
صناعة النواب تعلق على حملة خليها تصدي وتبشر بانخفاض أسعار السيارات في هذا الموعد
أِشاد سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن تشديد الرقابة على منافذ البيع بالمحافظات للتأكد من توافر السلع، وزيادة المعروض من اللحوم والدواجن والأسماك وتكثيف الحملات الرقابية لرصد الممارسات الاحتكارية في الأسواق.
تخفيف العبء عن المواطنين.. النواب يطالب بتخفيض أسعار الكهرباء بعد تراجع الدولار
طالب النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، من الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ضرورة مراجعة أسعار الكهرباء، كما هو الحال بالنسبة لأسعار المحروقات.
مفاجأة.. النفقة تسقط عن الزوجة إذا امتنعت عما يجب عليها شرعًا
شهد مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى أعده الأزهر الشريف لتقديمه لمجلس النواب جدلا واسعا بين النواب بالرغم من مراجعة الأزهر للعديد من التشريعات التى قدمها أعضاء البرلمان له، وشمل الجدل العديد من المواد الخاصة بالحضانة والنفقة.
بشرى سارة.. لجنة برلمانية تقر تعديلات جديدة في قانون التصالح بشأن مخالفات البناء
وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، علي تعديل المادة الثانية من القانون رقم 17 لسنة 2019، في فقرتها الأولى، والخاصة بتشكيل لجنة البت في طلبات التصالح، لتتسق مع اللائحة التنفيذية الصادرة في شأن القانون.
الأخضر يواصل الهبوط.. 3 أسباب تؤدي لانخفاض الدولار إلى 9 جنيهات
يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد انخفاض تدريجى لسعر الدولار، والذى واصله ترنحه نظرا لعدد من الأسباب منها زيادة حجم التدفقات النقدية فى مصر، حتى أصبحت مصر سوقا جاذبا للاستثمار، بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين فى الخارج وزيادة عوائد السياحة إلى مصر، وفى ظل هذا الانخفاض المتواصل للعملة الأجنبية ينتظر المواطن أن يرى انعكاس هذا الوضع الإقتصادى على حياته اليومية من إنخفاض في أسعار السلع حتى يعيش حياة كريمة.
مفاجأة.. 400 مليون جنيه تكلفة تجهيز إستاد القاهرة لـ كأس أمم أفريقيا 2019
كشف محمد نصر المستشار المالى لوزير الشباب والرياضة عن الإعداد لمزايدة علنية لاستغلال سور ستاد القاهرة الدولى فى الإعلانات، مؤكدا أن هيئة ستاد القاهرة تعانى من بعض المشاكل المالية، إلا أن الفترة المقبلة ستشهد تصاعدا فى منحنى الايرادات.
متحدث البرلمان يستعرض رؤية النواب لقضايا القارة بجامعة القاهرة
أستعرض الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، رؤية مجلس النواب للقضايا الأفريقية فى ضوء التحديات الأخيرة، وذلك فى محاضرته أمام ندوة الملتقى الثقافى الأسبوعى الذى تنظمه كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، وأدار الندوة الدكتور محمد نوفل عميد الكلية وبحضور وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا.
بعد خروج قطار دون سائق.. وزير النقل يشكل لجنة لمتابعة حادث القناطر
كشف النائب محمود بدر، عضو محلس النواب، عن تلقيه اتصالًا هاتفيًا من وزير النقل، كامل الوزير، بعد علمه بتفاصيل حادث جديد لانطلاق قطار من محطة المرج بلا سائق، من قبل البرلماني.