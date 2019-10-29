Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

اخبار الفن| الظهور الأول لابنة منى زكى وأحمد حلمى.. ومصرى يقتنى تمثال الأوسكار بـ5 ملايين جنيه

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 11:58 م
نبيل العدوى
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:

الظهور الأول لإبنة أحمد حلمى ومنى زكى على التلفزيون.. فيديو
خرجت الأبنة الكبرى للنجمين أحمد حلمى ومنى زكى "لى لى"، لأول مره فى لقاء تلفزيونى للحديث عن مشروعها الفنى الجديد.

هل يقلد محمد رمضان.. سر ظهور أمير كرارة بسيارة فارهة.. اعرف الحقيقة
أثار ظهور النجم أمير كرارة بسيارة جديدة من ماركة شيفرولية جدلا على وسائل التواصل الاجتماعى، وشبهه البعض بالنجم محمد رمضان الذى اعتاد الاستعراض بسياراته الفخمة.

بـ 5 ملايين جنيه.. مخرج مصري يشتري جائزة الأوسكار من مزاد علني
تمكن أحد المخرجين المصريين طه الحكيم، من الحصول على جائزة الأوسكار بعدما قام بشرائها من مزاد علنى نادر لبيع جوائز الأوسكار بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، مقابل ٣٠٠ ألف دولار، أى ما يعادل قرابة الـ 5 ملايين جنيه.

مخرجة سودانية تفضح أيام قرطاج السينمائية
كشفت مروى زين مخرجة ومنتجة الفيلم السودانى "خرطوم اوفسايد" التعاملات غير المهنية التى واجهتها منذ قبول فيلمها ضمن ورشة تكميل وحصوله على جائزة ما بعد الإنتاج، والتى انتظرت لأكثر من ثلاثة سنوات حتى تستطيع الحصول عليها.

بعد انفراد صدى البلد.. السينما المكسيكية ضيف شرف الدورة 41 من مهرجان القاهرة
يعلن مهرجان القاهرة السينمائي عن اختيار السينما المكسيكية لتكون ضيف شرف الدورة 41، التي تقام خلال الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر المقبل، على أن يشمل برنامج التكريم عرض 8 أفلام، وتكريمين.

رشا مهدى تنتهي من ديكورها فى مسلسل اطمنى خلال أيام
تواصل النجمة رشا مهدى تصوير مسلسلها الجديد "اطمنى" والذى تتعاون فيه مع المخرج أحمد يسرى لأول مرة، وينتمى إلى الأعمال الدرامية الطويلة حيث يتكون من 60 حلقة.

موسم الرياض.. استياء من الجمهور بعد عرض مسرحية ناصر القصبي
نقلت عدد من وسائل الإعلام العربية ردود أفعال غاضبة من مسرحية الفنان ناصر القصبي "الذيب في القليب"، والتي يتم عرضها خلال موسم الرياض الترفيهى.

Advertisements

ترشيحاتنا

بعد 11 سنة زواجا .. قصة عمرو سعد وطليقته .. من جنون العشق إلى شبهات الخيانة

فيديو جراف| حقيقة استبدال راجح بشخص آخر في قضية محمود البنا

الصلح لم يأت من فراغ .. مواقف تاريخية من تركي آل الشيخ مع الأهلي

سكاي نيوز تكشف الأطراف المشاركة في اجتماع واشنطن حول سد النهضة

أنا وبيبو رجالة ونستحمل.. أول رد فعل من تركي آل الشيخ على استقبال الخطيب لمندوبه الشخصي

محمد شبانة يتعرض لوعكة صحية .. وأحمد صبري يتمنى له الشفاء العاجل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج جذاب و مجوهرات لافتة .. ناهد السباعي تتألق في أحدث جلسة تصوير

هيونداي تطلق أول صور رسمية لأزيرا 2021 بتحديثاتها الجديدة

تويوتا تكشف عن كوبين GR سبورت الأنيقة.. صور