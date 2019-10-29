اخبار الفن| الظهور الأول لابنة منى زكى وأحمد حلمى.. ومصرى يقتنى تمثال الأوسكار بـ5 ملايين جنيه

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:خرجت الأبنة الكبرى للنجمين أحمد حلمى ومنى زكى "لى لى"، لأول مره فى لقاء تلفزيونى للحديث عن مشروعها الفنى الجديد.أثار ظهور النجم أمير كرارة بسيارة جديدة من ماركة شيفرولية جدلا على وسائل التواصل الاجتماعى، وشبهه البعض بالنجم محمد رمضان الذى اعتاد الاستعراض بسياراته الفخمة.تمكن أحد المخرجين المصريين طه الحكيم، من الحصول على جائزة الأوسكار بعدما قام بشرائها من مزاد علنى نادر لبيع جوائز الأوسكار بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، مقابل ٣٠٠ ألف دولار، أى ما يعادل قرابة الـ 5 ملايين جنيه.كشفت مروى زين مخرجة ومنتجة الفيلم السودانى "خرطوم اوفسايد" التعاملات غير المهنية التى واجهتها منذ قبول فيلمها ضمن ورشة تكميل وحصوله على جائزة ما بعد الإنتاج، والتى انتظرت لأكثر من ثلاثة سنوات حتى تستطيع الحصول عليها.يعلن مهرجان القاهرة السينمائي عن اختيار السينما المكسيكية لتكون ضيف شرف الدورة 41، التي تقام خلال الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر المقبل، على أن يشمل برنامج التكريم عرض 8 أفلام، وتكريمين.تواصل النجمة رشا مهدى تصوير مسلسلها الجديد "اطمنى" والذى تتعاون فيه مع المخرج أحمد يسرى لأول مرة، وينتمى إلى الأعمال الدرامية الطويلة حيث يتكون من 60 حلقة.نقلت عدد من وسائل الإعلام العربية ردود أفعال غاضبة من مسرحية الفنان ناصر القصبي "الذيب في القليب"، والتي يتم عرضها خلال موسم الرياض الترفيهى.