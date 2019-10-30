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توك شو

صندوق مكافحة الإدمان: مستمرون في حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين الموظفين

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 01:01 ص
تعاطي المخدرات
تعاطي المخدرات
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هاني حسين
قال إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان، إننا نمتلك آليات للتوعية قبل البدء في الكشف عن المخدرات بين الموظفين والتأكيد على توفير علاج آمن للموظفين وبشكل سري.

وأضاف إبراهيم عسكر في مداخلة هاتفية في برنامج " هنا العاصمة " المذاع على قناة " سي بي سي"، أنه تم الكشف على 102 ألف موظف موزعين على خريطة الجمهورية في قطاع الموظفين، مضيفا:" الكثير من الموظفين في المصلحة لم يتوقعوا اننا مستمرين في الكشف عن الإدمان بين الموظفين".

وتابع إبراهيم عسكر:" مستمرين في الكشف عن تعاطي المخدرات بين الموظفين ولا تباطؤ أو تقاعس عن الكشف الدوري الكامل على الموظفين ".

وأكمل إبراهيم عسكر:" لدينا الخط الساخن 16023 متاح لمدة 24 ساعة للتواصل للحصول على العلاج من الإدمان بالمجان وبسرية تامة وعدد المراكز العلاجية من الإدمان 23 مركز علاجي موزعين على 14 محافظة".
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