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توك شو

خبير اقتصادي: سعر الدولار مستمر في الانخفاض.. فيديو

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 06:01 ص
صدى البلد
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قسم التوك شو
قال الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة المنوفية، إنه يتوقع استمرار انخفاض سعر الدولار فى الأيام المقبلة، وأن الدولة بدأت جديا الانتقال إلى مرحلة الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف الدكتور محمد البنا خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون اي"، أن الدولة استطاعت التنقل من مرحلة الإصلاح الاقتصادي النقدي الذي يستهدف نمو نوع من الاستقرار فى الأوضاع النقدية إلى النمو الحقيقي وإلى تشجيع الاستثمارات.

وأوضح الدكتور محمد البنا، أنه يجب على الحكومة تشجيع صغار المستثمرين سوءا كانوا أجانب أم مصريين لكي ننهض بالصناعات فى مصر وأن لا يكون محتكرين بأعينهم لجميع السلع والتحكم فى الأسعار.

وأكد الدكتور محمد البنا ، أن أهم عنصر فى الصناعة هو عنصر الإنتاجية وهذا يعني رفع كفاءة العامل المصري سوءا كان عامل زراعي أم صناعي، وأن عندما ترتفع الإنتاجية ذلك يعمل على أنخفاض الأسعار تلقائيا.
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