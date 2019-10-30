افتتاح معرض أحمد فؤاد سليم الاستيعادي في الذكرى العاشرة لرحيله بمجمع الفنون

افتتحت وزير الثقافة والدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية المعرض الاستيعادي للتشكيلي الكبير الراحل أحمد فؤاد سليم بمجمع الفنون ( قصر عائشة فهمي ) في الزمالك والذى يأتي في الذكرى العاشرة لرحيله وذلك بحضور أرملة الراحل عازفة البيانو مارسيل متى وابنته السوبرانو العالمية أميرة سليم ، الدكتور حمدي ابو المعاطي نقيب التشكيليين، الفنان ايهاب اللبان مدير مجمع الفنون وعدد من الفنانين والنقاد والشخصيات العامة .





قالت وزيرة الثقافة إن احمد فؤاد سليم أحد اهم رواد تجديد الحركة التشكيلية في مصر والوطن العربي وجسدت اعماله موجة ابداعية مبتكرة ألهمت الفنانين والنقاد والباحثين ونجحت فى رسم مشهدا تشكيليا واعيا نتج عن ثقافته متعددة المصادر .





وأضافت أن المعرض يأتى فى اطار خطة الثقافة للاحتفاء برموز الوطن من المبدعين وعناصر قوته الناعمة .





من جانبه قال رئيس قطاع الفنون التشكيلية ان المعرض يضم 90 لوحة من إبداعات الراحل احمد فؤاد سليم منفذة بخامات مختلفة تمثل مراحل متتالية من مشواره الفنى ، مشيرا إلى إسهاماته النقدية التى ساعدت فى التعريف بالمدارس المختلفة فى هذا المجال .



