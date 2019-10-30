فيديو يوثق جرائم أردوغان وتعذيب الجيش التركي للسوريين.. شاهد

جرائم أردوغان مستمرة، ولا يتوقف الديكتاتور عن ممارسة تنفيذ أبشع الجرائم تجاه الشعب السوري في عدوانه السافر على شمال سوريا.



ويمارس جيش أردوغان المعتدي انتهاكات وتعذيب المواطنين الأمنيين السالمين، ويقوم بتعذيب مواطنين عزل.



وعرض برنامج " هنا العاصمة " المذاع على قناة " سي بي سي "، مقطع فيديو يوثق جرائم أردوغان وتعذيب القوات التركية للمواطنين السوريين .



وأوضحت اللقطات تعذيب القوات التركية للشعب السوري في مشهد غير آدمي على الإطلاق وتلك المشاهد تضع أردوغان أمام المسألة كي يعاقب على ما يفعله.

