نشاط نقابة المحامين اليوم.. الإعلان عن موعد حلف اليمين.. وتفاصيل إنشاء نادي أسيوط.. ودورة جديدة لأعضاء الأقصر

نشاط نقابة المحامين اليوم

إرسال دراسة جدوى نادي أسيوط إلى جهاز المدينة للتخصيص النهائي

إعلان موعد جلسة حلف اليمين للمحامين الجُدد

ودورة في إعداد القادة لمحامي الأقصر نوفمبر المقبل





شهدت نقابة المحامين الإعلان عن عدد من نشاطاتها كان أبرزها الإعلان عن موعد حلف اليمين للمحامين الجُدد، ونستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث اليوم بالنقابة.





أعلنت نقابة المحامين برئاسة النقيب سامح عاشور، أن جلسة حلف اليمين للمحامين الجُدد ستكون يوم السبت المقبل الموافق 2 نوفمبر 2019.





وأضافت أن الجلسة ستعقد بقاعة اتحاد عمال مصر بجوار قسم الأزبكية في تمام العاشرة صباحا، مشددة على ضرورة الالتزام الكامل بالمظهر والزي المحدد.





وفى السياق ذاته، نبهت إدارة السجلات بالنقابة على الخريجين القادمين لأداء حلف اليمين عدم اصطحاب ذويهم، وذلك لعدم الازدحام داخل وأمام أبواب القاعة.





كما أرسلت النقابة العامة للمحامين، برئاسة النقيب سامح عاشور، اليوم، دراسة الجدوى الخاصة بإنشاء نادى لمحامي أسيوط إلى مجلس النقابة الفرعية، لتسليمها إلى جهاز مدينة أسيوط الجديدة تمهيدا لاستصدار قرار التخصيص النهائي للنادي.





كان سامح عاشور، نقيب المحامين، وافق على الطلب المقدم من نقابة جنوب أسيوط بشأن تخصيص أرض لنادي المحامين بالنقابة الفرعية، مكلفا علي الصغير، عضو مجلس النقابة العامة، بالمتابعة مع هيئة المجتمعات العمرانية بأسيوط، بالتنسيق مع مجلس الفرعية، لإنهاء تخصيص أرض النادي، كما حرر النقيب العام شيك يخصص كمقدم لأرض النادي.





كما تنظم لجنة المتابعة والتواصل بالنقابة العامة للمحامين، بالتنسيق مع النقابة الفرعية بالأقصر، دورة إعداد القادة للمحامين، بقاعة متحف التحنيط، في الحادي والعشرين من نوفمبر المقبل، تحت رعاية سامح عاشور نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.





وقال ممدوح عبد العال، عضو مجلس النقابة العامة، مقرر اللجنة، إن محور الدورة يتناول كيفية تكوين القائد الناجح، وفنون التواصل النفسي الفعال، وكيفية التمتع بالحاسة السابعة للقائد، وفن الإلقاء والتنسيق والاتصال الوجداني الفعال، بالإضافة لعقد ورشة عمل عملية يقدمها السادة المحامين المشاركين بالدورة عن فنون الإلقاء والعرض والتواصل النفسي بإشراف الدكتور محمود فاروق.





وأضاف "عبدالعال"، أن الدورة تتضمن إعداد الحقيبة التدريبية والمواد البحثية، ومهارات القيادة الناجحة، وادارة العقل البشري وصولا للنجاح، والتسويق الذاتي.





وعن المميزات التى تمنح للحاضرين، أوضح عضو النقابة العامة، أنه سيتم منح الحضور المادة العلمية، وشهادة معتمدة TOT تدريب القادة من النقابة.



