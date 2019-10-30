أنا عندى صورة.. عرض خاص للفيلم بحضور صناعه

احتفلت أسرة فيلم "انا عندي صورة" بالعرض الخاص له بحضور مخرجه، وعدد من السينمائيين، منهم لطيفة فهمي ويسري نصر الله وخيري بشارة، والنقاد وليد سيف، ورامي عبد الرازق، وأحمد سعد الدين.





فيلم "انا عندي صورة" سبق عرضه فى عدد من المهرجانات وحاصل علي الجائزة الذهبية في مهرجان الجونة لأحسن فيلم عربي





وحصل فيلم "انا عندي صورة" أيضا على الجائزة الذهبية لمهرجان طرابلس والشارقة، والمهرجان القومي للسينما.



