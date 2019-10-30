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فن

أنا عندى صورة.. عرض خاص للفيلم بحضور صناعه

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 01:04 ص
صدى البلد
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محمد نبيـل
احتفلت أسرة فيلم "انا عندي صورة" بالعرض الخاص له بحضور مخرجه، وعدد من السينمائيين، منهم لطيفة فهمي ويسري نصر الله وخيري بشارة، والنقاد وليد سيف، ورامي عبد الرازق، وأحمد سعد الدين.

فيلم "انا عندي صورة" سبق عرضه فى عدد من المهرجانات وحاصل علي الجائزة الذهبية في مهرجان الجونة لأحسن فيلم عربي

وحصل فيلم "انا عندي صورة" أيضا على الجائزة الذهبية لمهرجان طرابلس والشارقة، والمهرجان القومي للسينما.

ويحكي فيلم "انا عندي صورة" عن "مطاوع عويس" الكومبارس المصري الذي ظهر في ألف فيلم منذ عام 1940 حتي 2015 وعبر حياته يأخذنا في رحلة إلى التاريخ الخفي للسينما المصرية.
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