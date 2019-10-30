على عبد العال يعود إلى القاهرة مختتماً زيارة برلمانية ناجحة لـ نيجيريا

عاد الدكتور علي عبدالعال إلى أرض الوطن عبر مطار القاهرة، قادما من نيجيريا، مختتما زيارة ناجحة بعد أن أجرى على رأس وفد برلماني عددًا من اللقاءات المهمة مع كل من رئيس مجلس النواب النيجيري ورئيس مجلس الشيوخ ونائب رئيس جمهورية نيجيريا.





الزيارة هدفت لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما على الصعيد البرلماني، إضافة إلى بحث القضايا محل الاهتمام المشترك، لا سيما أن نيجيريا تترأس الجمعية العامة للأمم المتحدة وتعد أكبر دولة من حيث عدد السكان واكثر الدول نفوذا من الناحية السياسية في الغرب الإفريقي.





وفي لقائه مع يمي أوسينباجو نائب رئيس الجمهورية النيجيري وبحضور وزير الدولة للشئون الخارجية النيجيري، أكد الدكتور عبد العال على العلاقات التاريخية بين البلدين التي تتشعب لتشمل العديد من مجالات التعاون المشترك، فضلًا عن العلاقات بين الشعبين المصري والنيجيري.





واستعرض أبرز التحديات التى تواجه القارة الإفريقية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، مستعرضًا المقاربة المصرية الشاملة لمكافحة هذه الظاهرة.





كما تناول الخبرة المصرية في مجال الطاقة وتوليد الكهرباء، وسلم الدكتور على عبدالعال دعوة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للرئيس النيجيري لحضور مؤتمر الاستثمار في إفريقيا ومنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة المقرر انعقادهما في نوفمبر وديسمبر القادمين.





وفي لقائه مع فيمي جباجبيميلا رئيس مجلس النواب النيجيري، أكد الدكتور على عبدالعال أن البلدين يمتلكان العديد من المقومات المشتركة ما يوفر بيئة خصبة لعلاقات وثيقة على كافة الصعد، وخاصة على الصعيد البرلماني، مؤكدًا في هذا الصدد على ضرورة تبادل الخبرات بين مجلس النواب المصري والبرلمان النيجيري.





وأستعرض الدكتور عبدالعال وجهة النظر المصرية إزاء القضايا محل الاهتمام المُشترك خاصة على مستوى القارة الإفريقية في ظل الرئاسة المصرية للإتحاد الإفريقي.





وفي لقائه مع السيد أحمد لاوان رئيس مجلس الشيوخ النيجيري، أكد الدكتور علي عبدالعال على حرص مصر على تعزيز التعاون مع نيجيريا ودفعها إلى آفاق أرحب على كافة المستويات خاصة على المستوى البرلماني، سواء من خلال التنسيق بين البلدين في المحافل البرلمانية التي تجمع بين البلدين أو في مجال تبادل الخبرات وتعزيز القدرات البرلمانية.





ووجه الدكتور علي عبدالعال الدعوة إلى كل من رئيس مجلس النواب النيجيري ورئيس مجلس الشيوخ للقيام بزيارة رسمية إلى مصر لاستكمال المباحثات حول العديد من قضايا الاهتمام المُشترك وتعزيز العلاقات على الصعيد البرلماني.





ومن جانبهم، أكد المسئولون النيجيريون اللذين التقى بهم الدكتور علي عبدالعال على عدد من النقاط خلال المباحثات التي جرت معهم، يأتي في مقدمتها التأكيد على حرص نيجيريا على تنسيق التشاور بين برلماني البلدين إزاء مختلف القضايا محل الإهتمام المُشترك، وتعزيز العلاقات الثنائية خاصة في النواحي الاقتصادية للتتناسب مع الزخم القائم في النواحي السياسية والبرلمانية، وكذلك الإشادة بالدور المصري الريادي نحو القارة الإفريقية خاصة في ظل الرئاسة المصرية الحالية للإتحاد الإفريقي، والإشادة بالتجربة المصرية في مجال مكافحة الإرهاب وحرص نيجيريا على الاستفادة منها، لاسيما في إطار مواجهة التنظيمات الإرهابية في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل.



