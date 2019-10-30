الأمم المتحدة تدين العنف في العراق.. وتدعو إلى إنهاء الحلقة المفرغة بها.. وخبراء يطالبون بمساءلة من يقف وراءه ضد المتظاهرين

الأمم المتحدة :

إن العنف ليس هو الحل أبدا وحماية الأرواح في العراق هي الضرورة الحتمية

نقف إلى جانب الشعب العراقي ومستعدين للمساعدة في حواره مع السلطات

يجب علي السلطات العراقية اتخاذ خطوات إضافية لمنع العنف وتمكين بيئة آمنة لاحتجاجات سلمية





تُعد منطقة الشرق الأوسط هي من أسخن المناطق في العالم لما يمر به من أحداث سواء كانت تظاهرات شعبية أو محاربة ضد الإرهاب أو جماعات الظلام.





فقد أدانت الممثلةُ الخاصةُ للأمين العام في العراق جينين هينيس-بلاسخارت بأشدّ العبارات ارتفاع عدد الوفيات والإصابات خلال المظاهرات التي اجتاحت أنحاء كثيرة من العراق.





وبدوره قال فرحان حق المتحدث باسم الأمم المتحدة في تصريحات صحفية له إن التطورات الأخيرة عبر مناطق كثيرة في العراق بما فيها كربلاء، تثير قلقا خاصا.









وبحسب شهود عيان، استخدم الرصاص الحيّ ضد المتظاهرين، الأمر الذي تَسبّبَ في إصابات كثيرة.





وفي بيانها قالت الممثلة الخاصة "إن العنف ليس هو الحل أبدا، وحماية الأرواح هي الضرورة الحتمية".





كما شددت على حاجة ماسّة إلى إجراء حوار وطني لإيجاد استجابات سريعة وجادة.





وأضافت: "يجب أن تنتهي هذه الحلقة المُفرغة من العنف."





كما أكدت هينيس-بلاسخارت وقوف الأمم المتحدة إلى جانب الشعب العراقي واستعدادها للمساعدة في هذا الحوار.





وحث خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة اليوم السلطات العراقية على منع العنف ضد المتظاهرين ووقفه على الفور، وضمان التحقيق مع المسؤولين عن الاستخدام غير المشروع للقوة ومحاكمتهم.





جاء ذلك في بيان صادر اليوم الثلاثاء عن خمسة خبراء مستقلين، أشار إلى أهمية أن تتخذ السلطات العراقية خطوات إضافية لمنع العنف وتمكين بيئة آمنة لاحتجاجات سلمية.





في موجتين من الاحتجاجات في الفترة من 1 إلى 9 أكتوبر ومن 25 إلى 27 أكتوبر، قُتل أكثر من 220 مدنيا وجُرح الآلاف عندما استخدمت قوات الأمن العراقية القوة المفرطة لتفريق المحتجين، بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية والرصاص المطاطي والعربات المدرعة.





وقال خبراء إن قوات الأمن استخدمت عشوائيا أسلحة أقل فتكا مثل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والقنابل الصوتية.





ومنذ 25 أكتوبر، وبحسب بيان الخبراء الخمسة، أبدت قوات الأمن العراقية، خاصة في بغداد، مزيدا من ضبط النفس مقارنة بالمظاهرات السابقة. ومع ذلك، شدد البيان على تواصل التقارير التي تفيد بالاستخدام المفرط لوسائل أقل فتكا، مما تسبب في وقوع إصابات وبعض الوفيات حيث ترتبط معظم الإصابات في نهاية الأسبوع باستنشاق الغاز المسيل للدموع وتفتت القنابل الصوتية.





وأعرب الخبراء عن استيائهم الشديد لاستخدام القوة المفرطة والعنف من قبل قوات الأمن العراقية والعناصر المسلحة الأخرى ضد المتظاهرين.





وقالوا: "من غير المفهوم – ومن المثير للسخرية - أن مثل هذا الرد الوحشي يمكن توجيهه ضد العراقيين الذين يريدون ببساطة التعبير عن حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.





وأكد الخبراء أن واجب حماية الذين يمارسون حقهم في التجمع السلمي يقع على عاتق الدولة، بما في ذلك "حماية المتظاهرين من الجهات الفاعلة العنيفة غير الحكومية، بالإضافة إلى البحث عن المسؤولين عن قتل المتظاهرين والتحقيق معهم وملاحقتهم قضائيا".





وقد تظاهر الناس في المدن والمحافظات في جميع أنحاء وسط وجنوب العراق، بما في ذلك وسط بغداد، ضد ارتفاع مستويات البطالة والفساد وضعف الخدمات العامة. وكان العديد من المشاركين في المظاهرات من الشباب والعاطلين عن العمل.





وفي 22 أكتوبر 2019، وجدت لجنة تحقيق حكومية حققت في أعمال العنف التي اندلعت في أوائل أكتوبر أن 149 مدنيا وثمانية من عناصر من قوات الأمن قد لقوا مصرعهم، فيما أصيب 70 في المائة منهم بجروح في الرأس أو الجذع العلوي.





كما أقر تقرير الحكومة، في جملة أمور، بأن قوات الأمن قد استخدمت القوة المفرطة حيث فقدت السيطرة على المظاهرات وأوصت بإجراء تحقيقات تأديبية وقضائية ضد الجناة الذين تم تحديدهم، لكنه وجد أيضا أنه لا توجد أوامر رسمية بفتح النار على المتظاهرين.





وفي هذا السياق قال الخبراء: "وبينما أخذنا علما بنتائج لجنة التحقيق، فإننا نأسف بشدة ونحزن لوقوع مزيد من العنف والخسائر في الأرواح والإصابات خلال عطلة نهاية الأسبوع".





كما دعوا الحكومة إلى أن تثبت فعالية هذه التحقيقات واستقلالها وحيادها. وهذا يعني، ووفقا للخبراء، أنه "يجب على الحكومة أن تحدد هوية جميع مرتكبي تلك الأفعال بغرض مقاضاتهم وهذا ينطبق أيضا على المسؤولين الذين يفشلون في منع حدوث مثل هذه الانتهاكات في المقام الأول."





كما أعرب الخبراء عن صدمتهم للتقارير التي صدرت في أوائل أكتوبر عن إطلاق نيران القناصة على كل من المتظاهرين وأولئك الذين يعتنون بالجرحى، ويُزعم أنهم يتبعون قوات الأمن فالقناصة مازالوا مجهولي الهوية.





وتشير التقارير متسقة إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان تلقوا تحذيرات صريحة وتهديدات بالقتل بعدم المشاركة في المظاهرات، وسط مزاعم بأن قوات الأمن اعتقلت واحتجزت مئات المحتجين والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني بشكل تعسفي.





كما تم الإبلاغ عن القيود المفروضة على الحريات الإعلامية على نطاق واسع، بما في ذلك ترهيب ومضايقة الصحفيين، والاعتداءات على وسائل الإعلام، وشبكة الإنترنت المتقطعة وحظر منصات وسائل التواصل الاجتماعي.



