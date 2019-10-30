Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد فتحي يقضي على شائعات رحيله عن الأهلي بسبب تجديد عقده

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 12:45 ص
احمد فتحي
احمد فتحي
Advertisements
عمرو ابوبكر
أكد أحمد فتحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه لم يتحدث تمامًا مع مسئولي القلعة الحمراء في ماديات نهائيًا، ولم يحدث أنه طالب بزيادة تعاقده أو أجره مع الفريق. 

وأضاف "فتحي" خلال تصريحاته على ملعب أون مع الإعلامي سيف زاهر، أنه منذ تعاقده الأول مع النادي الأهلي والمفاوضات مع عدلي القيعي، لم يتحدث في مبالغ.

وتابع: "ما ذكرته للقيعي سوف أتقاضى هذا الأجر رد القيعي أبو تريكة لم يتقاض هذا الأجر لم أتطاول وقبلت بالعرض المقدم دون جدال.

وأشار "فتحي" إلى أن كل ما قيل في تجديد تعاقدي أو زيادة أجري لم يحدث قط، فقط كل ما قلته لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قدر أجري لا أكثر من ذلك.
Advertisements

ترشيحاتنا

تفاصيل جديدة حول إصابة نجم الزمالك بالرباط الصليبي

اكتشف أهم أدوية علاج الصدفية

بمكياج جذاب و مجوهرات لافتة .. ناهد السباعي تتألق في أحدث جلسة تصوير

بعد استدعاء سفيره من تل أبيب.. السلطات الأردنية تلقي القبض على مواطن إسرائيلي

شاهد.. لحظة إنقاذ لاعب سيراميكا كليوباترا من بلع لسانه

تخفيف العبء عن المواطنين.. النواب يطالب بتخفيض أسعار الكهرباء بعد تراجع الدولار

Advertisements

تركي آل الشيخ يقدم مفاجأة جديدة لجماهير الأهلي عبر حسابه على فيسبوك.. تعرف عليها

تفاصيل جديدة حول إصابة نجم الزمالك بالرباط الصليبي

لأول مرة تركي آل الشيخ يكشف كواليس ساعات مجلس إدارة النادي الأهلي ومشروع المدينة الرياضية

الأهلي يشكو قناة الحدث لإيقاف تجاوزات رئيس الزمالك

شاهد.. استقبال حار من فايلر ولاعبي الأهلي لـ حماصة

"بلع لسانه" .. هاني حتحوت يشن هجوما على حكم مباراة سيراميكا كليوباترا لطرده الطبيب

أخبار الزمالك اليوم 29-10-2019.. مرتضى منصور يزور محمود الخطيب في منزله ويكشف عن صفقات يناير

بعد إجراء جراحة الصليب.. خبر سار لجمهور الأهلي بخصوص محمد محمود.. تفاصيل

موعد عودته.. مفاجأة سارة لـ جماهير الأهلي حول تعافي محمد محمود من الرباط الصليبي

مفاجأة.. الخطيب يغادر إلى فرنسا خلال ساعات لتحديد موقف التدخل الجراحي

بالفيديو.. لحظة انتظار لاعب توتنهام لـ محمد صلاح أثناء خروجه من الملعب للحصول على قميصه

تفاصيل جلسة الخطيب مع لجنة التخطيط بالأهلي في منزله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج جذاب و مجوهرات لافتة .. ناهد السباعي تتألق في أحدث جلسة تصوير

هيونداي تطلق أول صور رسمية لأزيرا 2021 بتحديثاتها الجديدة

تويوتا تكشف عن كوبين GR سبورت الأنيقة.. صور