أحمد فتحي يقضي على شائعات رحيله عن الأهلي بسبب تجديد عقده

أكد أحمد فتحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه لم يتحدث تمامًا مع مسئولي القلعة الحمراء في ماديات نهائيًا، ولم يحدث أنه طالب بزيادة تعاقده أو أجره مع الفريق.





وأضاف "فتحي" خلال تصريحاته على ملعب أون مع الإعلامي سيف زاهر، أنه منذ تعاقده الأول مع النادي الأهلي والمفاوضات مع عدلي القيعي، لم يتحدث في مبالغ.





وتابع: "ما ذكرته للقيعي سوف أتقاضى هذا الأجر رد القيعي أبو تريكة لم يتقاض هذا الأجر لم أتطاول وقبلت بالعرض المقدم دون جدال.



