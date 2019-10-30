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توك شو

أستاذ طب نفسي: زيارة وزير النقل لعزاء أهل ضحية القطار شجاعة كبيرة.. فيديو

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:49 ص
صدى البلد
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قسم التوك شو
قال الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي، إن زيارة وزير النقل لأهل ضحية قطار طنطا لتقديم العزاء فيها شجاعة كبيرة.

وأضاف الدكتور محمد المهدي خلال حوارة التليفزيوني فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن سلوك الكمسري به تنمر ويحمل جزءًا من العدوانية وأنه يجب أن يعالج علاجاً نفسياً.

وأوضح الدكتور محمد المهدي ، أن قفز الشابين من القطار بسبب شعورهما أنه أكثر رحمة من مضايقة الكمسري لهما.

وأكد الدكتور محمد المهدي ، أن ركاب القطار كانت لديهم حالة من اللامبالاة، وانشغلوا بالتصوير على حساب التدخل لحل المشكلة وإنقاذ ذلك الشابين من الموت.
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