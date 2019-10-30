أستاذ طب نفسي: زيارة وزير النقل لعزاء أهل ضحية القطار شجاعة كبيرة.. فيديو

قال الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي، إن زيارة وزير النقل لأهل ضحية قطار طنطا لتقديم العزاء فيها شجاعة كبيرة.





وأضاف الدكتور محمد المهدي خلال حوارة التليفزيوني فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن سلوك الكمسري به تنمر ويحمل جزءًا من العدوانية وأنه يجب أن يعالج علاجاً نفسياً.





وأوضح الدكتور محمد المهدي ، أن قفز الشابين من القطار بسبب شعورهما أنه أكثر رحمة من مضايقة الكمسري لهما.



