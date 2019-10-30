مستشار رئيس لبنان: المتظاهرون يرحبون باستقالة الحريري.. فيديو

قال رفيق شلالا، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية اللبناني، إن المتظاهرين رحبوا باستقالة الحريري من منصب رئيس وزراء لبنان.





وأضاف رفيق شلالا في مداخلة هاتفية في برنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "سي بي سي": "الحريري تقدم باستقالة خطية إلى الرئيس عون ويتمهل الرئيس في دراستها ويقرر غدا قبولها، ويحدد موعد الانتخابات النيابية الملزمة لاختيار شخصية جديدة لرئاسة الحكومة الجديدة".





وتابع رفيق شلالا:" بعض الحراك المدني أعلن عن ترحيبه بالإستقالة ووعد بسحب الأشخاص الذين دفعوا بهم في الشوارع في بيروت، ولكن المعتصمون في الساحات مازالوا متواجدين في أماكنهم ويرفعون مطالبهم".



