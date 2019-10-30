وزير التعليم: مباحثات لزيادة عدد المدارس الألمانية في مصر

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عبر حسابه على فيس بوك، أن وزير الخارجية الألماني حضر افتتاح مبنى إضافي، تم بناؤه داخل أسوار المدرسة الألمانية بالدقي.





وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن الزيارة شهدت بعض المباحثات مع الجانب الألماني للتعاون في زيادة عدد هذه المدارس، بالاضافة الى مناقشة أخرى تتعلق بتدريب المعلمين وتطوير التعليم المصري.





وقال وزير التربية والتعليم : لقد آثرت أن أشارككم بعض المشاهد من داخل هذه المدرسة العريقة.



