حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 30 /10 /2019 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، حظك اليوم لجميع الأبراج ليوم الاربعاء الموافق 30 أكتوبر.





الحمل

من21/3 إلى 20/4





ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ يساعدك على تحقيق أرباح ويدفعك لاكتشاف العالم وتجتهد من أجل المعرفة.

عاطفيا وعائليا: تبدو أكثر استعدادا للتعاطف مع من حولك وترغب اليوم في إشاعة جو من الانسجام والتوافق.





الثور

من 21/4 إلى 21/5





عاطفيا: تتحسن مزاجيا وتنظم أفكارك وترى الصورة أوضح.

مهنيا وماليا: اليوم مناسب للتخطيط ولمناقشة أمور مالية أو استثمارية.. لا ترفض التغيير، ولتأخذ وقتك للتطور تدريجيا.





الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6





عاطفيا: إذا كنت متزوجا انتبه اليوم لمشاعر شريك حياتك ولا تسخر منها.

ماليا ومهنيا: ينصحك الفلك أن تدرس جيدا خطواتك إذا كنت مقدما على شراكة.





السرطان

من 22/6 إلى 22/7





مهنيا وعائليا: القمر في منزلك السادس يدفعك للاهتمام بواجباتك، واليوم تبدو مرنا ونشيطا وتقوم بتنظيم أفكارك.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا قد تبالغ في طلب الاهتمام بك وقد يضع ذلك إجهادا على شريك حياتك.





الأسد

من 23/7 إلى 22/8





مهنيا واجتماعيا: المريخ في منزل العلاقات يمنحك إصرارا ويقظة ويمدك بأفكار مبهرة وقد تتبنى اتجاها جديدا.

عاطفيا وعائليا: القمر في منزل الحب يجعلك تشع دفئا وتستطيع أن تكون محركا لكل ما يدور حولك.





العذراء

من 23/8 إلى 22/9





مهنيا وعائليا: القمر معاكس ويضع عليك عبئا.. لا تتمرد على القيام بواجبك ومع ذلك خصص وقتا لنفسك تتخفف فيه من المسئوليات.

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تحافظ على اتزانك النفسي مع من حولك.





الميزان

من 23/9 إلى 22/10





عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يجعلك تكشف عن شخصية جذابة وتوطد علاقتك بمن حولك.

مهنيا وماليا: اليوم تساعدك يقظتك على التوسع في مجالك وتستطيع أن تتخذ قرارات حكيمة.





العقرب

من 23/10 إلى 22/11





مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تخطط بروية قبل أن تتحرك.. راجع جيدا خطواتك وحدّد أولوياتك وإمكانياتك قبل أي قرار.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد في برجك يمنحانك سحرا ويقظة وسرعة بديهة ويعدانك بلقاءات موفقة مع الأحباب أو مع أناس مخلصين وتفيدك معرفتهم.





القوس

من 23/11 إلى 21/12





مهنيا واجتماعيا: المريخ في منزل الأصدقاء يمنحك حماسا ويؤخذ رأيك في الاعتبار وتحصل على دعم المخلصين.

عاطفيا: القمر في برجك يدعمك وقد يدفعك لإثارة الجنس الآخر وتبدو مغامرا في الحب ومبهرا.





الجدي

من 22/12 إلى 20/1





مهنيا واجتماعيا: القمر في المنزل الثاني عشر.. تجنب اليوم الزهو والأضواء ولا تعلن عن خططك.

عائليا وعاطفيا: قد تميل اليوم لمراجعة نفسك وخبراتك وتتعلم من تجاربك الماضية.





الدلو

من 21/1 إلى 19/2





عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يعدك بأوقات حلوة تجمعك بالأحباب والأصحاب.. لا ترفض اليوم نصائح أو دعم الأصدقاء والمخلصين.

مهنيا وماليا: المريخ في منزل الحظ يدعمك وتستطيع أن تجد حلا مهما واجهت من مشاكل.





الحوت

من 20/2 إلى 20/3





مهنيا: القمر في وضع معاكس.. احذر المكائد واهتم بحماية نفسك وتجنّب المخاطر.