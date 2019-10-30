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فن

غدًا.. أنغام تحيي حفلاً في مركز المنارة بالتجمع الخامس

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 01:19 ص
أنغام
أنغام
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آيه عاطف
تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفل غنائي، غدًا الخميس في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس وذلك بعد تأجيله بسبب سوء الأحوال الجوية.

ومن المتوقع أن تؤدي أنغام أبرز الأغاني الخاصة بها منها "حالة خاصة جدًا"، و"بتوصفني بتكسفني"، و"طول مانت بعيد"، و"عرفها بيا"، وغيرها من الأغاني.

كما تشارك أنغام في مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28 المقرر إقامته في دار الأوبرا المصرية، بإحيائها حفل غنائي يوم 6 نوفمبر المقبل.

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