أشاد بالطلاب والمواد والتدريب.. 45 صورة من زيارة عميد آثار الملك سعود لـ كلية آثار القاهرة

التقى الدكتور عبدالله المنيف، عميد كلية الأثار والسياحة في جامعة الملك سعود بالرياض بطلاب قسم الترميم بكلية الآثار جامعة القاهرة، حيث تعرف على التقنيات التي يتم تدريبهم عليها.





جاء ذلك على هامش الزيارة التي قام بها للكلية،حيث تفقدها بصحبة الدكتور أسامة طلعت وكيل الكلية والدكتور محسن صالح والدكتور جمال عبد الرحيم معامل الترميم بالكلية، حيث شاهد النماذج التي أنتجها الطلاب أثناء تدريبهم من أعمال فسيفساء وصيانة للقطع الأثرية.





وحرص الدكتور عبدالله المنيف على التقاط صورة تذكارية مع طلاب قسم الترميم بعد أن أشاد بأعمالهم وكفاءتهم، حيث استكمل جولته في باقي أقسام الكلية.





وشهد الدكتور عبدالله المنيف معامل ترميم الكلية وتعرف على التقنيات التي يتدرب عليها الطلاب، كما زار متحف الآثار الخاص بالكلية، وكذلك مباني الكلية وقاعاتها ومدرجاتها.





وتعرف الدكتور عبدالله المنيف عن قرب على المناهج التي يتلقاها الطلاب واستمع لشرح واف حول المقتنيات الأثرية بمتاحف الكلية.



