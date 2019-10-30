فنانون يقودون سيارة كهربائية خلال احتفالية مشروع توطين تصنيع المركبات الكهربائية في مصر

قام عدد من المشاركين في احتفالية تدشين أول أتوبيس كهربائي في مصر ضمن مشروع توطين تصنيع الأتوبيسات الكهربائية في مصر، بتجربة السيارة الكهربائية التي صنعتها شركة e-motin، منهم الفنانة يسرا وسالي عبد السلام وعدد من المسئولين.





وحرصت الفنانة يسرا وسالي عبد السلام علي قيادة السيارة الكهربائية خلال احتفالية مشروع توطين تصنيع المركبات الكهربائية في مصر، بعد استماعهم إلى شرح ومواصفات التصنيع القياسية الخاصة بهما وبالأتوبيسات التي تم توريدها من الصين.





واحتفلت وزارة الإنتاج الحربي مساء، الثلاثاء، بتدشين مشروع توطين تصنيع الأتوبيسات الكهربائية في مصر، وعرض أول أتوبيسين كهربائيين تم وصولهما من الصين في إطار المرحلة الأولى من تطبيق إستراتيجية توطين تصنيع المركبات الكهربائية في مصر، وذلك بحضور الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وكذا ممثلو شركة "فوتون" الصينية، والدكتور ميشيل نايت، الرئيس التنفيذي لشركة IMUT وأحد العلماء المصريين بالخارج.





يأتي هذا الاحتفال في ضوء الاتفاقية التي شهدها الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين على هامش "منتدى الحزام والطريق" خلال شهر أبريل الماضي، وهي الاتفاقية التي تم توقيعها بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات مصنع 200 الحربي وشركة "فوتون" الصينية لنقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع الأتوبيسات الكهربائية في مصر، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تصنيع 2000 أتوبيس كهربائي بمصنع 200 الحربي على مدار أربع سنوات وبنسبة تصنيع محلي تصل إلى 45%.





وشارك بالاحتفال المهندس يسري النمر رئيس مجلس إدارة مصنع 200 الحربي، وما رينتو، رئيس مجلس إدارة شركة فوتون الصينية، ورئيس مجموعة شركة فروتون العالمية، والدكتور ميشيل نايت الرئيس التنفيذي لشركة IMUT، ولياو ليتشينج اسفير دولة الصين في مصر، و لي واي رئيس مجلس إدارة شركة بكين بالكونجرس الأمريكي، والفنانة يسرا والفنانة نشوى مصطفى والفنان أحمد فاروق وسالي عبد السلام.



