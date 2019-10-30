هنا شيحة: بغير لون شعري عشان بزهق.. وغسلت وشي ودخلت أمثل في هذا الدور.. فيديو

قالت الفنانة هنا شيحة، إنها غير مرتبطة بأي عمل فني أو درامي في الفترة الحالية، مضيفة:" أغير لون شعري لاني بزهق كتير بحب اغير لون شعري، ولكن حال ارتباطي بأي عمل فني يكون لون شعري وشكلي مطابقا لطبيعة الشخصية التي أقوم بتأديتها".





وأضافت هنا شيحة في حوارها مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " قهوة أشرف " المذاع على قناة " الحياة"، قائلة:" شخصية إم إم في مسلسل السبع وصايا كان بدون مكياج على الإطلاق، وكنت بغسل وشي وأدخل أمثل".



