راجع خطواتك.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج لـ مواليد برج العقرب

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك إليكم توقعات برج العقرب ليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019، وفقا لما نشره خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابه على فيس بوك.





حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهنى





القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تخطط بروية قبل أن تتحرك.. راجع جيدا خطواتك وحدّد أولوياتك وإمكانياتك قبل أي قرار.





حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفى





فينوس وعطارد في برجك يمنحانك سحرا ويقظة وسرعة بديهة ويعدانك بلقاءات موفقة مع الأحباب أو مع أناس مخلصين وتفيدك معرفتهم.





حظك اليوم برج العقرب على الصعيد الصحى



