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تعليم

الأزهر يفتح باب التقدم لبرنامج تأهيل القيادات الشابة بالجهاز الإداري للدولة

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:51 ص
محمد شحتة
أعلن الأزهر الشريف عن فتح باب التقديم لبرنامج بناء وتأهيل القيادات الشابة بالجهاز الإداري للدولة، للترشح والمشاركة في اختبارات القبول لبرنامج ماجستير إدارة الأعمال الحكومية بالتعاون مع المدرسة الفرنسية العليا للعلوم التجارية التطبيقية "إسلسكا". 

وقال الأزهر، إنه لابد من توافر الشروط التالية في المتقدم لبرنامج بناء وتأهيل القيادات الشابة: أن يتراوح السن بين 28 و45 سنة، وأن يكون معينًا بالجهاز الإداري للدولة مدة لا تقل عن 5 سنوات، علاوة على إجادة اللغة الإنجليزية.

وأوضح الأزهر يشترط أن يكون من غير الحاصلين على ماجستير إدارة أعمال أو إدارة عامة، مع ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية مع لجنة الاختيار، وكذلك اجتياز اختبارات التأهيل الموضوعة من الجامعة الفرنسية، وألا يكون قد سبق له حضور هذه المنحة من قبل أو حضور أي من مراحلها. 

ومن المقرر أن تكون الدراسة بواقع يومين أسبوعيًّا (الخميس والجمعة)، ويتاح التقديم على بوابة الأزهر الإلكترونية في المدة من 29 أكتوبر 2019م وحتى 2 نوفمبر 2019م، مع ضرورة متابعة مواعيد المقابلات خلال الأيام التي تلي إغلاق باب التقديم.

يأتي هذا في إطار خطة الإصلاح الإداري للدولة والمتضمنة بناء وتنمية قدرات العناصر البشرية بالجهاز الإداري للدولة بما يحقق أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030م".

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