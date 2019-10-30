زارت أسوان للمرة الأولى في الـ 15 من عمرها.. لبنى عبد العزيز تشارك فى مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى بـ عاصمة الشباب الافريقي | تكريم هاميس الشرق | صور

عروس النيل – هاميس الشرق تتحدث عن تاريخها الفنى وحبها لأسوان

عروس النيل زارت أسوان لأول مرة وعمرها 15 عامًا

لبنى عبد العزيز تعتبر فيلم " الممر " من الأفلام الجيدة حديثًا



وقالت لبنى عبد العزيز إن تخرجها في الجامعة الأمريكية كان سببًا فى نطقها للعربية بصعوبة نوعًا ما، وكانت تبذل مجهودًا فى ذلك ، رغم أن الكثير لم يلاحظه فى الأعمال الفنية ، مؤكدة على أن الثقافة والتعليم مهمان فى حياة أى شخص ، ولم يكن لديها غرض فى أن تصبح نجمة مشهورة ، ولكنها أحبت التمثيل فقط ، وتحدت فى ذلك أسرتها الذين تقبلوا تمثيلها فى الجامعة والمدرسة ولكن رفضوه فى السينما ، وأنه كان لديها الموهبة التى تحاول إستعراضها فى عشق التمثيل ، وأن كثيرا من النقاد والمتابعين كانوا ينسون اسمها وينادونها باسم الشخصيات التى جسدتها فى أدوارها السينمائية ، فكان هذا سببًا فى تجسيدها أدوارا مختلفة فى كل فيلم.



وتابعت عروس النيل بأنها لم تنتج الكثير من الأعمال السينمائية وإقتصرت فقط على 15 فيلمًا ، ورغم دراستها فى الجامعة الأمريكية وحصولها على بعثة بجامعة كاليفورنيا إلا أنها سافرت لدراسة المسرح أيضًا ولم تنتج له عملًا فنيًا واحدًا ، لأنها لم تجد من يشجعها على المسرح ، رغم أن البعض كان يتمنى أن تحول بعض الأعمال السينمائية لمسرح ومنها "جميلة بوحريد" والذى كان يدربها على إتقان اللغة العربية وقتذاك الفنان القدير حمدى غيث ، ولكن لم يكتمل هذا العمل بسبب ظروف السفر .



وعن عشقها للإذاعة قالت لبنى عبد العزيز إنها لا تزال متمسكة بتقديم برنامج إذاعى بالإذاعة الأوروبية ، ومنذ الصغر، وأنها قامت بعمل برامج ثقافية كثيرة تجسد بلدنا مصر بالإذاعة ، ثم إضطرت للاستقالة من الإذاعة عندما إتجهت للسينما وتمسكت بركن الطفل فى برنامج إذاعة يسمى "أنتى لولو" والذى لا تزال متمسكة به إلى الآن.



وحول قصتها مع عباس محمود العقاد قالت ان عملاق الأدب العربى كتب فى الصحافة قديمًا مقالًا يشير إلى أن الرجال يتفوقون على النساء فى كل شئ حتى فى الطبخ وذكر أمثلة على ذلك على مستوى العالم ، وعندما سألوها عن رأيها الشخصى حاولت الإعتراض وذكرت أن هناك فترة كانت المرأة هى المسيطرة ، وأن المرأة تضيع كثيرا من وقتها ومن ذلك فترة الحمل 9 أشهر والولادة وغير ذلك فيما يخص المرأة التى تعتبر قلب المنزل والأسرة والمجتمع والوطن، إلا أن والدها قال لها: "إلا العقاد ما تجيش جمبه نهائيًا".



وأضافت بأنها لم تكن تتوقع بأن تزو أسوان بعد هذا العمر من السنين ، كما أنها لم تتوقع أن تكون عروس هذا النيل من خلال الفيلم ، حيث أنها كانت هى صاحبة فكرة فيلم "عروس النيل" والتى شاركت البطولة فيه مع الفنان رشدى أباظه وتم تصويره بمدينة الأقصر ، وأن فكرة الفيلم لم تكن قاصرة على تجسيد دور الفتاة التى يلقى بها فى النيل فقط ، ولكن كان تقديم تاريخ مصر القديم للشعب العربى حيث لم يكن فى ذلك الوقت تركيزًا كافيًا على التاريخ القديم أو عن القدماء المصريين ، كما أنها عاشت بالخارج كثيرًا ورأت أطفالًا حرصت على تعريفهم بتاريخ مصر القديم، وعلقت "شعرت بأنه ينقصنا ذلك الجزء المهم فى التاريخ القديم " .



واختتمت قولها إن من ضمن الأفلام الجيدة حديثًا هو فيلم "الممر"، ولدينا الأمل الكبير فى أن نخطو نحو المستقبل الأفضل فى شتى المجالات .





محافظة أسوان عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة بالقارة السمراء والتى تشهد خلال هذه الفترة طفرة غير مسبوقة فى الأحداث والمهرجانات والفعاليات المختلفة ومنها النسخة الرابعة لمهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى والذى يقام حتى 31 أكتوبر الجارى بمشاركة 30 دولة و 16 فرقة للفنون الشعبية .ومن أبرز المشاركين فى فعاليات هذا المهرجان الفنانة لبنى عبد العزيز والتى تم تكريمها فى حفل إفتتاح المهرجان بمعابد فيله وسط عبق التاريخ والحضارة تقديرًا لتاريخها الفنى المشرف طوال مسيرة سينمائية هامة وهى " هميس الشرق – عروس النيل " والتى عبرت عن سعادتها بتواجدها بأجمل مدن مصر والعالم وهى مدينة أسوان.وأكدت الفنانة لبنى عبد العزيز عن حبها لأسوان منذ طفولتها حيث كانت دائمًا تقرأ عنها ، وأنها زارت أسوان لأول مرة فى حياتها وعمرها 15 عامًا فقط عندما كانت فى ضيافة الرسام الكبير صلاح طاهر وزوجته فى مدينة الأقصر حيث أنها عند وصولها لأسوان تقابلت مع أحد المرشدين السياحيين والذى قام بإصطحابها فى جولة سياحية مميزة فى أسوان شملت إستقلال مركب شراعى نيلى ، وزيارة المناطق والمزارات السياحية بمدينة أسوان التى تتميز بنيلها فى أبهى صوره ، وكان ذلك من أجمل أيام حياتها ، ثم قامت بعد ذلك بقضاء شهر العسل عند زواجها فى الأقصر وأسوان.