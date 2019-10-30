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فن

من داخل سيارتها.. هاجر أحمد تستعرض أناقتها بـ اطلالة جذابة.. شاهد

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 01:19 ص
هاجر احمد
هاجر احمد
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محمد بدران
شاركت الفنانة الشابة هاجر أحمد، صورة لها عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هاجر أحمد، بإطلالة جذابة داخل سيارتها مرتدية تيشيرت رياضيا، وايس كاب، نال اعجاب متابعيها، وعلقت قائلة "hey".

وشاركت هاجر أحمد في مسلسل "ألف سلامة" عام 2013 وكان أول أعمالها ثم شاركت في مسلسل "كيد الحموات" رمضان 2014.

وكان آخر أعمال هاجر أحمد، مسلسل "هوجان" بطولة محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، رياض الخولى، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، أحمد التهامي، كريم عبد الجواد.
من داخل سيارتها.. هاجر أحمد تستعرض أناقتها بـ اطلالة جذابة.. شاهد
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