من داخل سيارتها.. هاجر أحمد تستعرض أناقتها بـ اطلالة جذابة.. شاهد

شاركت الفنانة الشابة هاجر أحمد، صورة لها عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت هاجر أحمد، بإطلالة جذابة داخل سيارتها مرتدية تيشيرت رياضيا، وايس كاب، نال اعجاب متابعيها، وعلقت قائلة "hey".





وشاركت هاجر أحمد في مسلسل "ألف سلامة" عام 2013 وكان أول أعمالها ثم شاركت في مسلسل "كيد الحموات" رمضان 2014.



