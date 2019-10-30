بعد الصليبي.. مارتن لاسارتي يوجه رسالة لـ محمد محمود

وجّه مارتن لاسارتي المدير الفنى السابق للنادي الأهلي رسالة لـ محمد محمود نجم الفريق عقب إجرائه جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا.





ونشر مارتن لاسارتي عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" صورة لـ محمد محمود وعلق عليها: "كن على ما يرام قريبا يا فتى".





وكان محمد محمود قد تعرض للإصابة بالرباط الصليبي للمرة الثانية، عقب سقوطه أرضًا دون تدخل أو التحام من أحد.





وأكدت الأشعة إصابة اللاعب محمد محمود بقطع في الرباط الصليبي للركبة مما ألزم التدخل الجراحي بأحد مستشفيات ألمانيا، تحت قيادة الخبير توماس فايلر.





ومن المقرر أن يبتعد محمد محمود عن التدريبات لمدة 9 أشهر جديدة.



