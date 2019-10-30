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رياضة

بعد الصليبي.. مارتن لاسارتي يوجه رسالة لـ محمد محمود

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 01:36 ص
محمد محمود لاعب الاهلى
محمد محمود لاعب الاهلى
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محمد بدران
وجّه مارتن لاسارتي المدير الفنى السابق للنادي الأهلي رسالة لـ محمد محمود نجم الفريق عقب إجرائه جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا.

ونشر مارتن لاسارتي عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" صورة لـ محمد محمود وعلق عليها: "كن على ما يرام قريبا يا فتى".

وكان محمد محمود قد تعرض للإصابة بالرباط الصليبي للمرة الثانية، عقب سقوطه أرضًا دون تدخل أو التحام من أحد.

وأكدت الأشعة إصابة اللاعب محمد محمود بقطع في الرباط الصليبي للركبة مما ألزم التدخل الجراحي بأحد مستشفيات ألمانيا، تحت قيادة الخبير توماس فايلر.

ومن المقرر أن يبتعد محمد محمود عن التدريبات لمدة 9 أشهر جديدة.

ويستعد المارد الأحمر لمرحلة ما بعد توقف مسابقة بطولة الدوري، والتي تشهد انطلاق مرحلة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث يخوض الفريق المباراة الأولي أمام النجم الساحلي في تونس نهاية الشهر المقبل، إلى جانب استئناف مباريات الفريق في بطولة الدوري.
بعد الصليبي.. مارتن لاسارتي يوجه رسالة لـ محمد محمود
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