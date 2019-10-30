عاد من جديد.. فيديو يبرز إمكانيات هاتف سامسونج القابل للطي

ما زال لدى عملاق التكنولوجيا الكوري سامسونج الكثير ليخبره عن مستقبل أجهزته في Samsung Developer Conference ، ولكن أكبر كشف ظهر في مقطع فيديو يعرض تصميمًا جديدًا للهاتف القابل للطي، والذي من المرجح أن يكون هذا هو الشكل المستقبلي والنهائي Samsung Galaxy Fold.





فقد يظهر الفيديو فكرة التحول من التصميم القديم إلى التصميم الجديد، وأخذ الهاتف بطراز Samsung Galaxy S10 بحيث يطوى من أعلى إلى أسفل، بحسب ما نشر موقع "Tech radar".





وكانت هناك شائعات بأن Samsung Galaxy Fold 2 يمكن أن يكون له تصميم مربع على شكل صدفي ، لكن من الواضح أنه هاتف ذكي عمودي نحيف ويطوي على بعضه بشكل طولي.





ومن المفترض أن يركز باقي المؤتمر على إستراتيجية أوسع، بما في ذلك إنتاج المزيد من الأجهزة القابلة للطي مثل Galaxy Fold ، وتوسيع One UI الخاص به ، وحتى المزيد من الخطط لـتطوير متجر Bixby الخاص بسامسونج.



