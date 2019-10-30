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أخبار البلد

فريدة النقاش: كل المنظمات النسائية تنادي بالطلاق أمام القاضي

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:13 ص
فريدة النقاش
فريدة النقاش
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أمل مجدى
أوضحت الكاتبة فريدة النقاش، أن الطلاق الشفوى أخطر ما يهدد الأسرة المصرية.

وأضافت الكاتبة فريدة النقاش، لـ"صدى البلد أن كل المنظمات النسائية تنادى بأن يكون الطلاق أمام القاضى .

وأشارت الكاتبة فريدة النقاش، إلى خطورة الطلاق الشفوى الذى تسبب فى خراب بيوت كثيرة وتشريد أسر بأكملها ، لافتة إلى أن السيدات فى بعض الأحيان لا تعرفن أنها طلقت بالفعل، فتظل معلقة، والزوج غالبًا يهرب .

ونوهت الكاتبة فريدة النقاش، إلى ضرورة أن يصدر الحكم فى قضية إلزام وزير العدل بإصدار قرار بتعديل قانون الأحوال الشخصية، ينص فيه على أن الطلاق لا يعد شرعيًّا للمتزوجين بوثائق رسمية، إلا بتوثيقه رسميًا لنتخلص من هذه المشكلة .
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