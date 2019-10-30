خاصية مؤجلة تثير غضب موظفي فيس بوك.. والانتخابات السبب

حدَّث موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" سياساته بشأن انتشار المعلومات الخاطئة الأسبوع الماضي، وأصدر مجموعة من الأدوات الجديدة لتحسين ما أطلق عليه "حماية العملية الديمقراطية".





وعلى الرغم من التعديلات التي شهدها الموقع للقضاء على الأنباء الخاطئة، ولكنه لم يتوصل بعد إلى كشف حقيقة السياسيين في إعلاناتهم السياسية على الموقع الاجتماعي، بحسب ما نشر موقع "the next web" التقني.





التعديلات الأخيرة دفعت موظفو Facebook لإصدار خطابًا مفتوحًا يحثون فيه مارك زوكربيرج وغيره من المديرين التنفيذيين ، على إعادة النظر في استراتيجيتهم لتنظيم الإعلانات السياسية المدفوعة والإضاءة الخضراء على المنصة.





وتضمن محتوى البيان الذي تقدم به الموظفون ما يلي"المعلومات الخاطئة تؤثر علينا جميعًا. سياساتنا الحالية بشأن التحقق من حقيقة الأشخاص في المناصب السياسية ، أو أولئك الذين يترشحون للمناصب، تشكل تهديدًا واضحًا لما يقوم الفيسبوك".





وأعرب الموظفون عن غضبهم قائلين:" نحن نعارض بشدة هذه السياسة، فهي لا تحمي الأصوات، بل تسمح للسياسيين بعرض أخبار ووجهات نظر ويستهدفون أشخاص يعتقدون أن المحتوى الذي تنشره شخصيات سياسية جديرة بالثقة".



