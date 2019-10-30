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رياضة

الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير بشأن اللاعبين الدوليين

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 01:06 ص
علي معلول واجاي
علي معلول واجاي
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عمرو ابوبكر
أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن تواجد اللاعبين الدوليين في معسكر الفريق الأحمر الذي سيقام في الإمارات استعدادًا لاستكمال مباريات الموسم الجاري.

وأضاف "عبد الحفيظ" وتحدث عبد الحفيظ لبرنامج "سهرة مع" عبر قناة "الأهلي" قائلاً: "الفريق سيسافر إلى الإمارات يوم الخميس المقبل وسوف نستمر حتى السادس من شهر نوفمبر المقبل".

وأضاف مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن سيتواجد معنا اللاعبون الدوليون مثل علي معلول، كل الدوليين سيتواجدون عدا من سينضم لمنتخب مصر الأولمبي فقط".

وأكمل "التحضير لباقي مباريات الموسم سيكون من جزءين، الأول في الإمارات والثاني هنا في مصر والذي سيتخلله مباريات ودية، وبعد ذلك سيتجمع الفريق كله في الـ19 من شهر نوفمبر المقبل".
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