صورة نادرة لعقد استغناء نادي النصر عن محمود الخطيب لصالح النادي الأهلي.. فيديو

قال هاني أمين المدير التنفيذي لنادي النصر إن محمود الخطيب انضم لنادي النصر عام 1968 قادما من دوري المدارس الإعدادية، ولعب إلى عام 1971 حتى انتقل إلى النادي الأهلي وكان سنه آنذاك لا يتجاوز 17 عاما.





وأضاف هاني أمين المدير التنفيذي لنادي النصر، في لقاء مع كاميرا برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت والمعروض على قناة “صدى البلد” أن “موهبة الخطيب من الصعب تكرارها لكننا نتمنى أن يأتي لاعبون في موهبته”.



