Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

فيفي عبده تنشر صورة نادرة لها مع فنان العرب.. شاهد

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 01:21 ص
فيفي عبده
فيفي عبده
Advertisements
محمد بدران
نشرت الفنانة فيفي عبده، عبر حسابها على إنستجرام، صورة نادرة لها مع الفنان العرب محمد عبده.

وظهرت فيفى عبده مع فنان العرب أثناء رقصها وعلقت على الصورة قائلة: "مساء الفل من مصر أم الدنيا ‏الصورة دي من الأرشيف مع فنان العرب محمد عبده كنت برقص علي أغنية أيوه بحبك وبحبكم أوي أوي".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر" الذي تم عرضه رمضان الماضي، بطولة: "حورية فرغلى، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وميار الغيطي، وعزة مجاهد.

وتناول المسلسل حياة "الغجر" بشكل جديد وهو من تأليف الكاتب محمد الغيطي، وإخراج عبد العزيز حشاد، وإنتاج شركة الذهب للانتاج الفني بالتعاون مع نقابة المهن السينمائية.

فيفي عبده تنشر صورة نادرة لها مع فنان العرب.. شاهد
Advertisements

ترشيحاتنا

الشهادات المزورة تطيح بالفنان الكويتي خالد الملا خلف القضبان

الأهلي يشكو قناة الحدث لإيقاف تجاوزات رئيس الزمالك

توقف عن تناولها فورًا.. 3 أطعمة تؤثر على صحة الدماغ

اكتشف أهم أدوية علاج الصدفية

لا تتعدى 3 سنوات .. تشريعية البرلمان تكشف عقوبة كمسري قطار الإسكندرية وفقا للقانون

ضياء رشوان يعرض خطاب مرتضى منصور على مجلس نقابة الصحفيين.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج جذاب و مجوهرات لافتة .. ناهد السباعي تتألق في أحدث جلسة تصوير

هيونداي تطلق أول صور رسمية لأزيرا 2021 بتحديثاتها الجديدة

تويوتا تكشف عن كوبين GR سبورت الأنيقة.. صور