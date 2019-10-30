فيفي عبده تنشر صورة نادرة لها مع فنان العرب.. شاهد

نشرت الفنانة فيفي عبده، عبر حسابها على إنستجرام، صورة نادرة لها مع الفنان العرب محمد عبده.





وظهرت فيفى عبده مع فنان العرب أثناء رقصها وعلقت على الصورة قائلة: "مساء الفل من مصر أم الدنيا ‏الصورة دي من الأرشيف مع فنان العرب محمد عبده كنت برقص علي أغنية أيوه بحبك وبحبكم أوي أوي".





يذكر أن آخر أعمال الفنانة فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر" الذي تم عرضه رمضان الماضي، بطولة: "حورية فرغلى، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وميار الغيطي، وعزة مجاهد.





وتناول المسلسل حياة "الغجر" بشكل جديد وهو من تأليف الكاتب محمد الغيطي، وإخراج عبد العزيز حشاد، وإنتاج شركة الذهب للانتاج الفني بالتعاون مع نقابة المهن السينمائية.



