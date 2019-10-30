ميسي يحتفل بمئوية تاريخية مع المدرب الإسباني فالفيردري

سجل الأسطورة ليونيل ميسي، قائد برشلونة، هدفين في شباك بلد الوليد، مساء الثلاثاء، على ملعب كامب نو، ضمن الجولة الحادية عشر لليجا الإسبانية.



وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد رفع ميسي رصيده إلى 101 هدف في جميع المسابقات، تحت قيادة المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي.



وأشارت "أوبتا"، إلى أن ميسي يتفوق بفارق 38 هدفًا عن أقرب زملائه في الفريق، وهو لويس سواريز، الذي سجل 63 هدفًا في جميع المسابقات.



يذكر أن أحد هدفي ميسي في مباراة اليوم، جاء من ركلة حرة مباشرة، وهي رقم 50 في مسيرته، حيث سجل 44 بقميص برشلونة، و6 بقميص منتخب الأرجنتين.