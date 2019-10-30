محافظ أسوان يؤكد زيادة معدلات حركة السياحة الكورية

أكد محافظ أسوان أحمد إبراهيم، عمق العلاقات التي تجمع مصر وكوريا الجنوبية، مشيرا إلى حرص المحافظة على دعم هذه العلاقات ودعم جسور التواصل بين الجانبين.



جاء ذلك خلال استقبال المحافظ، لسفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى مصر، يون يو تشول، أمس، والوفد المرافق له.



وأعرب إبراهيم عن شكره للسفير الكوري لحرصه على زيارة محافظة أسوان لتحقيق المزيد من مشروعات التعاون بين البلدين والتي كان من بينها افتتاح قسم للغة الكورية بجامعة أسوان، بجانب المشاركة في العديد من الفعاليات الثقافية والعلمية التي تنظمها جامعة أسوان باستمرار للتعريف بالثقافة والتراث الكوري.



ولفت المحافظ إلى زيادة معدلات حركة السياحة الكورية إلى المحافظة وعودتها إلى طبيعتها والتي ظهرت في الاحتفال بمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على معبدي أبوسمبل خلال الشهر الجاري.



وأكد تطلع المحافظة لزيادة حجم الاستثمارات الكورية في أسوان وخاصة في مجالات الطاقة الشمسية والصناعات التعدينية والمحجرية والسمكية في ظل توافر شبكة الطرق والموانئ البرية المتوافرة باعتبارها بوابة مصر إلى إفريقيا وعاصمة الشباب الإفريقي لعام 2019.



من جانبه أشاد يون يو تشول السفير الكورى بالتطور الذي تشهده العلاقات المصرية الكورية لتشمل التعاون البناء في المجالات الاقتصادية والتعليمية والثقافية والرياضية مما ساهم في زيادة حجم الاستثمارات الكورية في مصر بشكل كبير لتوفر الآلاف من فرص العمل من خلال تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة، لافتًا إلى أن افتتاح قسم للغة الكورية بجامعة أسوان يعد بمثابة جسر حيوي لتطوير العلاقات بين البلدين.



وفي نهاية اللقاء، أهدى محافظ أسوان درع المحافظة للسفير الكوري؛ تعبيرًا عن ترحيب أسوان به واعتزازًا وتقديرًا لعلاقات الصداقة بين مصر وكوريا الجنوبية.