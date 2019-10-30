أحمد فتحي: تحملت ما لا يطاق بعد هدفي الخاطئ في الشناوي بـ كأس العالم

قال أحمد فتحي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، إنه تعرّض لضغوط كبيرة بعد الأداء والنتائج الصادمة التي حققها المنتخب في كأس العالم، خاصة بعد الهدف الذي سجله بطريق الخطأ فى مرمى الشناوى بالبطولة، وكان سببا فى خسارة مصر أمام روسيا.





وأضاف أحمد فتحي في حوار تليفزيوني مع سيف زاهر عبر قناة أون سبورت، أنه تحمل فوق طاقته عقب الخروج من المونديال، لكنه تماسك من أجل العودة أقوى وفى مستوى مميز، موضحا أن المنتخب مر بظروف صعبة فى هذا البطولة.





وكشف أحمد فتحي، عن أن أفضل فتراته فى الملاعب وأفضل مدرب تدرب معه هو حسن شحاتة مع الجيل الذهبى للمنتخب الوطنى فى الفترة من 2006 وحتى 2010.



