Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

لـ صورة مثالية.. فعّل هذه الخاصية في هاتفك

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:38 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
لا يتوقف عملاق التكنولوجيا الامريكي "آبل" عن تطوير إمكانيات هواتف الآيفون من خلال إصداراته المتجددة لنظام التشغيل الخاص به IOS، ومن بين التحديثات الجديدة التي ركز عليها في نظام IOS13.2، هي تزويد إمكانيات الكاميرا. 

في سبتمبر الماضي وخلال إطلاق iPhone 11 ، قالت Apple إنها ستشحن قريبًا Deep Fusion ، وهي ميزة جديدة ستعزز أداء الكاميرا المتميز في الهاتف، فقد يتم الآن نشر الميزة بجميع الهواتق من خلال تحديث iOS 13.2 ، بحسب ما نشر موقع " the next web" التقني. 

وإذا لم تقم بتحديث هاتفك بعد ، فيجب عليك الانتقال إلى الإعدادات العامة لتحديث البرامج لتنزيل أحدث إصدار وتثبيته، فـ وفقًا لـ iPhone ، تعمل الميزة الجديدة على تحسين مستوى التفاصيل وتقليل الضوضاء في الصورة، خلف الكواليس ، يأخذ الهاتف إطارات متعددة عند تعريضات مختلفة ، ثم يعالج البيكسل مما يحسن جودة الصورة ؛ تماما مثل SmartHDR ، ولكن أكثر ذكاء.

ولاستخدام Deep Fusion ، ليس عليك القيام بأي شيء سوى الذهاب إلى تطبيق الكاميرا وابدأ في التقاط الصور، حيث يتم تمكين الميزة تلقائيًا ، ولن تحتاج إلى الضغط على أي أزرار لتشغيلها.

وفي حالة إذا كنت تريد إلغاء هذه الميزة ،انتقل إلى إعدادات الكاميرا ، وقم بتشغيل التقاط الصور خارج إطار التبديل، وستتوقف الميزة عن العمل، الجدير بالذكر أن تشغيل الوضع أو عدم تشغيله لا يوجد فارق بينهما أو يمكن ملاحظاته بالعين المجردة. 
Advertisements

ترشيحاتنا

أحمد فتحي: تحملت ما لا يطاق بعد هدفي الخاطئ في الشناوي بـ كأس العالم

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 30 /10 /2019 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

كلام نهائي.. مرتضى منصور يعلن انطلاق قناة الزمالك في هذا الموعد

لوك جريء .. لـ أمينة خليل يبرز أناقتها وأنوثتها

حكم صلاة المرأة وجزء من ساعدها مكشوف

حكم الصلاة في المواصلات العامة خشية فوات الصلوات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقع.. سعر صادم لـ سويت شيرت ياسمين صبرى في إيطاليا.. صور

تسكّن الألم في دقيقة.. علاجات طبيعية أقوى من المسكنات

جريئة وملفتة.. 20 اطلالة لـ زوجة عصام الحضري في عيد ميلادها