لـ صورة مثالية.. فعّل هذه الخاصية في هاتفك

لا يتوقف عملاق التكنولوجيا الامريكي "آبل" عن تطوير إمكانيات هواتف الآيفون من خلال إصداراته المتجددة لنظام التشغيل الخاص به IOS، ومن بين التحديثات الجديدة التي ركز عليها في نظام IOS13.2، هي تزويد إمكانيات الكاميرا.





في سبتمبر الماضي وخلال إطلاق iPhone 11 ، قالت Apple إنها ستشحن قريبًا Deep Fusion ، وهي ميزة جديدة ستعزز أداء الكاميرا المتميز في الهاتف، فقد يتم الآن نشر الميزة بجميع الهواتق من خلال تحديث iOS 13.2 ، بحسب ما نشر موقع " the next web" التقني.





وإذا لم تقم بتحديث هاتفك بعد ، فيجب عليك الانتقال إلى الإعدادات العامة لتحديث البرامج لتنزيل أحدث إصدار وتثبيته، فـ وفقًا لـ iPhone ، تعمل الميزة الجديدة على تحسين مستوى التفاصيل وتقليل الضوضاء في الصورة، خلف الكواليس ، يأخذ الهاتف إطارات متعددة عند تعريضات مختلفة ، ثم يعالج البيكسل مما يحسن جودة الصورة ؛ تماما مثل SmartHDR ، ولكن أكثر ذكاء.





ولاستخدام Deep Fusion ، ليس عليك القيام بأي شيء سوى الذهاب إلى تطبيق الكاميرا وابدأ في التقاط الصور، حيث يتم تمكين الميزة تلقائيًا ، ولن تحتاج إلى الضغط على أي أزرار لتشغيلها.



