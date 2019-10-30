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رياضة

مدير نادي النصر يروي تفاصيل نادرة عن بداية الخطيب مع الفريق.. فيديو

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 02:49 ص
محمود الخطيب
محمود الخطيب
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محمد رشاد
قال هاني أمين المدير التنفيذي لنادي النصر إن الكابتن محمود الخطيب انضم لنادي النصر عام 1968 قادما من دوري المدارس الإعدادية، ولعب إلى عام 1971 حتى انتقل إلى النادي الأهلي وكان سنه آنذاك لا يتجاوز 17 عاما.

وأضاف هاني أمين المدير التنفيذي لنادي النصر في لقاء مع كاميرا برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت والمعروض على قناة “صدى البلد” أن “موهبة الخطيب من الصعب تكرارها لكننا نتمنى أن يأتي لاعبون في موهبته”.

من جانبه عرض الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامج الماتش صورة نادرة لعقد استغناء نادي النصر عن كابتن الخطيب للنادي الأهلي وأخرى للخطيب أثناء توقيعه على عقد انضمامه للأهلي.
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