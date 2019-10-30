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رياضة

بعثة المحرق البحريني تصل الإسكندرية لمواجهة الاتحاد في البطولة العربية الأحد

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 02:50 ص
صدى البلد
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كتب إسلام عوده
تصل بعثة فريق المحرق البحريني إلى مطار برج العرب الدولى فى الثانية من ظهر اليوم تمهيدا لمواجهة الإتحاد السكندرى فى مباراة الذهاب لدور الـ 16 فى بطولة محمد السادس للأندية الأبطال المقرر لها فى الثامنة مساء الأحد المقبل على ستاد الإسكندرية وتضم البعثة 42 فردا . 

وقررت إدارة نادى الإتحاد السكندرى تشكيل لجنة برئاسة هشام حسن نائب رئيس النادى وعضوية أحمد فؤاد وأحمد عبد المجيد ومحمد القاضى أعضاء المجلس لاستقبال الفريق البحرينى . 

ومن المقرر أن تقام المباراة بحضور خمسة آلاف مشجع ويبدأ التذاكر بمقر النادى بالشاطبى عقب اعتمادها من الجهات المختصة بأسعار 20 جنيها أبواب 8 ، 9 ، 10 و 100 جنيه باب 2 و 500 جنيه للمقصورة الرئيسية . 

وكان الإتحاد السكندري تأهل إلى دور الـ 16 عقب تخطيه العربى الكويتى فى دور الـ 32 .
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