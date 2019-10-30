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كارثة تتطلب تعديل قانون الأحوال الشخصية.. الطلاق الشفوى إهانة للمرأة.. عدم الاعتراف به يخلص الأسر المصرية من مشكلات اجتماعية كثيرة.. وحقوقيون يدعون إلى التوثيق وإثبات الانفصال أمام القاضي

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 12:30 م
الطلاق الشفوى
الطلاق الشفوى
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أمل مجدى
  • الدنبوقى: الطلاق الشفوى إهانة للمرأة المصرية ويجب وقفة
  • عبلة إبراهيم: الطلاق الشفوى ردة فى عصر التطلع للعلا
  • فريدة النقاش: كل المنظمات النسائية تنادى بالطلاق أمام القاضي

الطلاق الشفوى له تبعات خطيرة من أهمها ضياع الأطفال وبالتالى تدمير الأجيال القادمة، لذلك هناك دعوى لإلزام وزير العدل بإصدار قرار بتعديل قانون الأحوال الشخصية، ينص فيه على أن الطلاق لا يعد شرعيًّا للمتزوجين بوثائق رسمية، إلا بتوثيقه رسميًا.

وعن هذا الأمر، قال المحامي رضا الدنبوقي، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إن كثيرا من السيدات يجبرن الأزواج على الطلاق الشفهي دون إثباتات.

وأضاف رضا الدنبوقي أنه على الزوجة بعد ذلك أن ترفع دعوى ثبوت تطليق، وهذه بها الكثير من التحديات لأنها تتطلب إثباتات وشهادة شهود، وتصل فى النهاية لحلف الزوج يمين بأنه قام بالتطليق ويكون من الصعب إثباته.

إهانة للمرأة

وأكد رضا الدنبوقي أن الكل يتهرب من الطلاق الشفوى الذى يعتبر إهانة للمرأة، لأنه من الناحية الشرعية يمكنه العودة للحياة مع زوجته بعد إطعام 10 مساكين أو صيام ثلاثة أيام.

وتابع: "ثلاثة هزلهن جد منها الطلاق، لذلك يجب على الأسر أن تتأنى، لأن الأطفال هم الضحايا الحقيقيون، وننادى بتوثيق الطلاق لكن يجب أن تكون هناك آلية للتفعيل".

وأشار مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية إلى دور دار الإفتاء لأنها المسئولة عن الفتوى بأن تصدر فتوى توضح أن الطلاق الشفوى رسمى ولا يحل فيه الرجوع.

يجب أن يكون هناك رادع

من جانبها، أوضحت الدكتورة عبلة إبراهيم، رئيس إدارة المرأة والطفل بجامعة الدول العربية سابقًا، أن الرجال يستسهلون الطلاق الشفوى، خاصة فى المناطق الشعبية.

وأشادت الدكتورة عبلة إبراهيم بتوثيق الطلاق وعدم الاعتراف بالطلاق الشفوى لأن ذلك يخلص مصر من كثير من المشكلات الاجتماعية.

وقالت: "الطلاق الشفوى به إهانة للمرأة التى تربى الرجال وهى نصف المجتمع، والتى يقدرها الرئيس وتدعمها القيادة السياسية بكل الطرق، لذلك لابد من وجود حل يصون كرامتها".

وأشارت الدكتورة عبلة إبراهيم إلى أنه فى البلاد العربية مثل السعودية لابد من توثيق الطلاق، لأنه لا يحق للرجل بكلمة أن يقضى علي مستقبل الزوجة وعلى أسرتها، فإذا أراد الرجل الطلاق يعطيها حقوقها ويوثق الطلاق.

وشددت الدكتورة عبلة ابراهيم على ضرورة أن يكون هناك رادع لأن ما يحدث فى مصر ردة فى عصر التطلع للعلا والسعى للتقدم.

أخطر ما يهدد الأسرة المصرية

وأوضحت الكاتبة فريدة النقاش أن الطلاق الشفوى من أخطر ما يهدد الأسرة المصرية، وأن كل المنظمات النسائية تنادى بأن يكون الطلاق أمام القاضى.

وأشارت الكاتبة فريدة النقاش إلى خطورة الطلاق الشفوى الذى تسبب فى خراب بيوت كثيرة وتشريد أسر بأكملها، لافتة إلى أن السيدات فى بعض الأحيان لا تعرف أنها طلقت بالفعل، فتظل معلقة وتعتقد أنها متزوجة والزوج غالبًا يهرب.

ونوهت بضرورة أن يصدر الحكم فى قضية إلزام وزير العدل بإصدار قرار بتعديل قانون الأحوال الشخصية، ينص فيه على أن الطلاق لا يعد شرعيًّا للمتزوجين إلا بتوثيقه رسميًا.
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