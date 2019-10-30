أبرزها نوع من الأعشاب.. أطعمة تحارب السرطان

يعتبر السرطان من اشد الامراض فتكا ، و التي يجب دائما البحث عن طرق و اساليب للوقاية منه إليك أطعمة عديدة غنية بمضادات الأكسدة يساعد تناولها فى مكافحة السرطان.





وإليك أبرز تلك الأطعمة يجب عليك إدخالها بإستمرار إلى نظامك الغذائى.





-الكركم





الكركم عامل مضاد للالتهابات فهو عنصر نشط يسمى الكركمين الذي يمنع عدة أشكال من السرطان مثل الثدي والرئة والمعدة والكبد والقولون. كما يوقف الكركمين تطور السرطان عن طريق منع نمو الخلايا الجذعية السرطانية.





- الشاي الأخضر





تحتوي أوراق الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تمنع نمو الخلايا السرطانية وتمنع تشكيل ونمو الأوعية الدموية الجديدة لتشكيل وتنمو في الأورام.





-الكرنب





يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تزيل الجذور الحرة من الجسم وتساعد على امتصاص الحديد وتعزيز صحة القلب ويحتوي أيضًا على خصائص مضادة للجراثيم ومضادة للفيروسات تساعد على موت الخلايا السرطانية ومنع الورم من التكون.





-أفوكادو



