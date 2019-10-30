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فن

يارا تساند الشعب اللبناني وتغني النشيد الوطني اللبناني.. فيديو

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 01:23 ص
يارا
يارا
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آيه عاطف
ساندت المطربة اللبنانية يارا، أبناء بلدها، بغنائها النشيد الوطني، ونشر فيديو لها عبر تويتر، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وعلقت يارا، على الفيديو :" كُلُّنا للوَطَنْ... للعُلَى للعَلَمْ .. #كلنا_للوطن #لبنان #لبنان_ينتفض God Save Our LEBANON".

بينما تقول كلمات النشيد :"كلـنا للـوطن.. للعـلى للـعــلم .. مـلء عين الـزمن .. سيـفـنـا والـقــلم .. سـهلنـا والجـبـل .. مـنــبـت للـرجـال .. قـولـنـا والـعمـل في سـبـيـل الـكـمال .. شـيخـنا والفـتـى عـند صـوت الوطن .. أســد غــاب متى .. ساورتنا الفـتن".

يذكر أن النشيد الوطني اللبناني هو النشيد الوطني الرسمي للجمهورية اللبنانية منذ اعتماده في 27 يوليو 1927، وقد كتبه رشيد نخلة ولحنه وديع صبرا.

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