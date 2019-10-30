جريئة وملفتة.. 30 صورة تكشف إطلالات ميرهان حسين في عيد ميلادها

شاركت الفنانة ميرهان حسين متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى انستجرام، بمقطع فيديو جديد لها خلال الأحتفال بعيد ميلادها برفقة عائلتها.



تخطف دائما الفنانة ميرهان حسين الأنظار بذوقها الرفيع فى اختيار الإطلالات التى تظهر بها سواء الكاجوال أو فساتين السهرة مما جعلها محط الأنظار العديد.



تحرص ميرهان حسين على اقتناء قطع الملابس المميزة و المتناسقة مع قوامها الرشيق، مما يمنحها مظهرا جذابا، فهى تعتمد على الصيحات التى تزيد من جمال إطلالتها و الجريئة إلى حد ما.



كما تفضل ميرهان حسين الاعتماد على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها فى أغلب إطلالتها، وتقوم بأختيار صيحات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها و ملامحها مما يكشف عن جمالها.

