ريهام سعيد تنشر فيديو لتنبؤها بالجلوس في المنزل منذ 5 سنوات

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور "انستجرام "مقطع فيديو لجزء من حلقتها مع الإعلامي محمد على خير، في برنامج "جر شكل" الذي عرض عام 2013، وهو يوجه لها سؤالًا عن نبوءاتها لمستقبلها بعد 5 سنوات وكانت الاختيارات ما بين التمثيل والإعلام والجلوس فى المنزل .
ردّت ريهام باختيارها الجلوس فى المنزل لتربية الأولاد ، وعلقت ريهام سعيد على الفيديو قائلة :"الناس مش فاهمة إن هو ده اللي أنا كنت عايزاه وبتمناه من ربنا".
وكانت محكمة جنح قسم الجيزة، قد قضت ببراءة الإعلامية ريهام سعيد من التهم المنسوبة إليها فى قضية "إهانة السمنة" وقد شمل الحكم عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.
يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر قرارا بمنع ظهور ريهام سعيد لمدة عام، على كل وسائل الإعلام، بناء على توصية لجنة الشكاوى بالمجلس التي تولت التحقيق مع ريهام سعيد، وذلك لإهانتها مرضى السمنة خلال برنامجها "صبايا الخير" المذاع على قناة الحياة.