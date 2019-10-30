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مرأة

تسكّن الألم في دقيقة.. علاجات طبيعية أقوى من المسكنات

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:52 ص
الالم
الالم
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لمياء الياسين
علاجات منزلية فعالة وسريعة يمكنها ان تساعك فى تخفيف الألم وتقليل الالتهابات بدون مسكنات إليك أبرزها يقدمها موقع بولد سكاى الهندى 

1 - المياه المالحة ..

تطبيق الماء المالح الدافئ يمكن أن يساعد في الحد من البكتيريا والألم والتورم فى اللثة يمكنك شطف فمك بالماء المالح الدافىء وإضافة ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ وغسل فمك لمدة دقيقة ثلاث مرات في اليوم بعد الوجبات.

2. زيت شجرة الشاي 

تمتلك زيت شجرة الشاي خواصًا مضادة للبكتيريا ومطهر ومسكن تساعد في تقليل الألم والالتهابات يمكنها تسكين ألم المفاصل والخشونة

3. شاي البابونج .. 

يعمل كمضادة للأكسدة والالتهاب على تعزيز الشفاء بشكل أسرع ويمكن أن تساعد في تهدئة التورم والألم في وعاء من الماء المغلي ، ضع كيس شاي البابونج لمدة 5 دقائق. اضغط ىعلى كيس الشاي ووضعه على المنطقة المصابة لمدة 15 دقيقة. يمكنك أيضًا الاستفادة من شاي البابونج فى تسكين الألم عن طريق تناوله مغلياً.

4. زيت القرنفل 

بمتلك خواصًا مضادة للبكتيريا ومضاد للميكروبات ومطهر يمكنها المساعدة في تخفيف الألم والتورم وأيضًا للثه والأسنان و منع حدوث الالتهابات يمكنك أضافة زيت القرنفل إلى الشاش المعقم وتطبقه على المنطقة المصابة لمدة 20 دقيقة
تسكّن الألم في دقيقة.. علاجات طبيعية أقوى من المسكنات
تسكّن الألم في دقيقة.. علاجات طبيعية أقوى من المسكنات
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