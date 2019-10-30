ندوة علمية في آثار الفيوم حول المدرسة المصرية للترميم رؤية مصر المستقبلية

ينظم مركز بحوث وصيانة الآثار في كلية الآثار بالفيوم ندوة علمية بعنوان المدرسة المصرية للترميم (رؤية مصر المستقبلية) يحاضر فيها الدكتور غريب سنبل رئيس الإدارة المركزية للترميم والصيانة بوزارة الآثار المصرية .





تقام الندوة يوم الأحد القادم فى الحادية عشرة صباحا بمقر الكلية تحت إشراف الدكتور عاطف منصور عميد كلية الآثار ورئيس مجلس إدارة مركز بحوث وصيانة الآثار والدكتور ناجح عمر وكيل كلية الاثار لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ويحضرها طلاب كليات الاثار والخريجين والعاملين بوزارة الاثار والمهتمين بالشأن الأثري.





وصرح الدكتور شعبان الامير مدير المركز بأن الندوة العملية تعد حوارا هاما و مفتوحا حول أعمال الترميم المصري ما له وما عليه ورؤية مصر المستقبلية للنهوض بأعمال الترميم والمدرسة المصرية للترميم وانجازات وزارة الاثار المصرية من اعمال ترميم وعلاج وصيانة لمختلف الاثار المصرية سواء بالمواقع الأثرية أو المتاحف والمخازن المصرية.





واكد "الدكتور شعبان الامير ان الندوة ذات أهمية بالغة للتواصل ولتعريف طلاب كليات الاثار والخريجين والعاملين بوزارة الاثار المصرية رؤية الدولة المصرية المستقبلية ورؤية الوزارة بشأن أعمال الترميم والصيانة للتراث والآثار المصرية ورفع كفاءات اخصائي الترميم المصريين بمختلف الاماكن والمواقع الأثرية المصرية. وموقع المرمم المصري وسط المدارس الدولية للترميم وايضا متطلبات ورؤية الادارة المركزية للترميم والصيانة من اقسام الترميم بكليات الاثار المصرية للنهوض بمستوي الطالب المصري وخريجي الترميم لمواكبة سوق العمل.





وتعد تلك الندوة حلقة اتصال بين مسؤلي وخبراء الترميم وبين شباب الاثريين والمرممين للاستفادة وتبادل الخبرات و للوقوف علي مستجدات الساحة وانجازات الوزارة والمدرسة المصرية للترميم وقيمتها المحلية والدولية بين المدارس الدولية المتعددة.



