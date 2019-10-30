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منوعات

موعد غرامي يتحول لـ جنازة حارة

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 04:59 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
كان الحبيبان هانا لوي وآدم ستانواي يجلسان أعلى شلال يتشاركان أحاديثهم وفرحتهما بشراء منزل الزوجية الأول معًا، حتى اقتحم الموت فجأة الأجواء الرومانسية وتحولها إلى جنازة. 

حيث فقدت الآنسة لوي صاحبة الـ 30 عامًا قدمها وسقطت من مسافة 100 قدم، لتتوفى العروس على الفور، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. 

اصطحب المحاسب "آدم" البالغ من العمر 29 عامًا متمرسًا ومتسلق جبال يتمتع بخبرة كبيرة، حبيبته إلى أحد مناطق الشلالات للاحتفال بعيد ميلادها وبشقتهما الجديدة، لتخونها قدمها وتسقط بها إلى قاع الشلال. 

ليفقد "ستانواي" عقله من المشهد المرعب لسقوط خطيبته ويعجز عن إنقاذها في الوقت المناسب، فيقول:"كانت هانا تقف وبينما هي تستدير فقدت مكانها على الصخور، لم استطع الإمساك بها فسقطت امام عيني، ولم أتمكن من رؤيتها مجددًا". 

وأضاف ستانواي:"كانت هذه صدمة فظيعة، في دقيقة واحدة كانت سعيدة وتتطلع إلى حياتنا الجديدة معًا، وفي الدقيقة التالية كانت في عالم آخر، كانت شخص رائع سأفتقدها كثيرًا".
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