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أخبار العالم

بعد استقالة الحريري.. واشنطن تدعو الجيش اللبناني لحماية المتظاهرين

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 01:54 ص
احتجاجات لبنان
احتجاجات لبنان
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قسم الخارجي
دعت وزارة الخارجية الأمريكية الزعماء السياسيين في لبنان إلى المساعدة في تشكيل حكومة جديدة تلبى احتياجات شعبها.

ودعت الوزارة في بيان الجيش والقوى الأمنية لحماية المتظاهرين.

وأضافت أن التظاهر السلمي والوحدة الوطنية منذ 13 يوما كانا رسالة ، مطالبة بتوقف أي عنف أو تحريض

وقالت في بيانها إن اللبنانيون طالبوا بحكومة فعالة وإصلاح اقتصادي ووقف الفساد المزمن.

وأوضحت أن الحكومة الجديدة يمكن أن تبني أسس قوة للبنان مزدهر وآمن.

يأتي ذلك بعد إعلان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري استقالته وقال في كلمة من بيت الوسط: "حاولت إيجاد مخرج نستمع من خلاله الى صوت الناس ولحماية البلد من المخاطر الأمنية والاقتصادية والمعيشية واليوم وصلت الى طريق مسدود ويجب أن تكون هناك صدمة كبير لمواجهة الأزمة".

وختم الحريري، قائلًا: "أضع استقالتي بتصرف رئيس الجمهورية والمناصب بتروح وبتجي والمهم كرامة وسلامة البلد وما في حدا أكبر من بلدو".
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