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رياضة

مدرب المصري: لا تهاون أمام بطل سيشل رغم رباعية الذهاب

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 02:52 ص
صدى البلد
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نور عادل
أكد حمد ابراهيم مدرب عام فريق المصري أن بطل سيشل طلب أن نخوض مباراة الإياب في سيشل ولكن الطلب جاء متأخراً.

وقال حمد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: " كنا سنفكر في قبول العرض لو تم تقديم ع مبكرا"

وأضاف: " لا تهاون أمام بطل سيشل رغم الفوز ذهابا برباعية نظيفة لأن لكل مباراة ظروفها الخاصة وقد نريح بعض العناصر الأساسية وهدفنا حسم التأهل لمرحلة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية".
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