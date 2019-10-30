محمد إبراهيم: مباراة المحرق البحريني صعبة ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية

أكد محمد إبراهيم مدرب عام فريق الاتحاد السكندري أن مباراة المحرق البحريني في دور الستة عشر للبطولة العربية المقرر لها الأحد المقبل لن تكون سهلة على الإطلاق.



وقال مدرب عام فريق الاتحاد السكندري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: " المحرق البحريني يمتلك لاعبين مميزين ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية خاصة وأن المباراة ستقام في ستاد الإسكندرية".



وأضاف مدرب عام فريق الاتحاد السكندري: " لا نعاني من غيابات وكل اللاعبين لديهم إصرار لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل من مهمة القريب قبل مباراة الإياب في البحرين".