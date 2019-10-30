Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد إبراهيم: مباراة المحرق البحريني صعبة ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 02:50 ص
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
أكد محمد إبراهيم مدرب عام فريق الاتحاد السكندري أن مباراة المحرق البحريني في دور الستة عشر للبطولة العربية المقرر لها الأحد المقبل لن تكون سهلة على الإطلاق.

وقال مدرب عام فريق الاتحاد السكندري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: " المحرق البحريني يمتلك لاعبين مميزين ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية خاصة وأن المباراة ستقام في ستاد الإسكندرية".

وأضاف مدرب عام فريق الاتحاد السكندري: " لا نعاني من غيابات وكل اللاعبين لديهم إصرار لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل من مهمة القريب قبل مباراة الإياب في البحرين".
Advertisements

ترشيحاتنا

سعرها مفاجأة.. يسرا تقود سيارة الـ ميني كار لأول مرة.. شاهد

أخبار الزمالك اليوم 29-10-2019.. مرتضى منصور يزور محمود الخطيب في منزله ويكشف عن صفقات يناير

رفضت القسم على علاقتها بشخصين.. الحكم بشنق مصري قتل زوجته اللبنانية في الكويت

أول رد تركي على اعتراف النواب الأمريكي بمذابح الأرمن

شاهد.. لحظة إنقاذ لاعب سيراميكا كليوباترا من بلع لسانه

للرجال فقط .. طعام شتوي يزيد الخصوبة ويمنع الضعف الجنسي

Advertisements

تركي آل الشيخ يقدم مفاجأة جديدة لجماهير الأهلي عبر حسابه على فيسبوك.. تعرف عليها

لأول مرة تركي آل الشيخ يكشف كواليس ساعات مجلس إدارة النادي الأهلي ومشروع المدينة الرياضية

"بلع لسانه" .. هاني حتحوت يشن هجوما على حكم مباراة سيراميكا كليوباترا لطرده الطبيب

الأهلي يشكو قناة الحدث لإيقاف تجاوزات رئيس الزمالك

أخبار الزمالك اليوم 29-10-2019.. مرتضى منصور يزور محمود الخطيب في منزله ويكشف عن صفقات يناير

بالفيديو.. لحظة انتظار لاعب توتنهام لـ محمد صلاح أثناء خروجه من الملعب للحصول على قميصه

بعد إجراء جراحة الصليب.. خبر سار لجمهور الأهلي بخصوص محمد محمود.. تفاصيل

موعد عودته.. مفاجأة سارة لـ جماهير الأهلي حول تعافي محمد محمود من الرباط الصليبي

أحمد فتحي يكشف حقيقة انتقاله للزمالك عقب انتهاء تعاقده مع الأهلي

رسالة مؤثرة من ابنة محمود الخطيب في عيد ميلاده الـ 65

شاهد.. لحظة إنقاذ لاعب سيراميكا كليوباترا من بلع لسانه

على طريقة مرتضى منصور.. سيد عبد الحفيظ لـ صالح جمعة: أنت زي يوسف وأمير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق.. سعر غير متوقع لـ فستان جنيفر لوبيز الأحمر.. صور

بمكياج جذاب و مجوهرات لافتة .. ناهد السباعي تتألق في أحدث جلسة تصوير

هيونداي تطلق أول صور رسمية لأزيرا 2021 بتحديثاتها الجديدة