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محافظات

ضيوف مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني يزورون اليوم مركز الدكتور مجدي يعقوب

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:15 ص
ضيوف مهرجان الفنون
ضيوف مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني
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شاذلى عبد الفتاح
يواصل مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى فى دورته الرابعة المقامة على أرض أسوان عاصمة الشباب الإفريقى فعالياته المتنوعة التى تستمر فى الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجارى .

ويتضمن برنامج المشاركين فى المهرجان زيارة مركز أبحاث وجراحات القلب للدكتور مجدى يعقوب وذلك فى الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء حيث سيتوجه ضيوف وصناع المهرجان برئاسة سهير عبد القادر خبيرة المهرجانات الدولية بزيارة مؤسسة الدكتور مجدى يعقوب لتكريم طبيب القلوب صاحب الأيادى البيضاء على شعب مصر والوطن العربى .

والجدير بالذكر أن الدورة الرابعة من مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى يأتى تنظيمها بأسوان تزامناَ مع اعلان الرئيس السيسي أسوان عاصمة للشباب الأفريقي .

وتقام فعاليات المهرجان تحت رعاية كل من وزارة الثفافة وزارة السياحة المصرية التي أدرجته بأجندة فعالياتها وكذلك وزارة الشباب والرياضة التي أدرجت المهرجان أيضا في أجندة فاعلياتها ووزارة التضامن و الهجرة والآثار والخارجية المصرية بهدف دعم العلاقات المصرية الإفريقية والصينية علي الصعيدين الثقافي والسياحى، وكذلك محافظة اسوان التي قدمت كل الدعم والتسهيلات الممكنة للمهرجان ليكون مهرجانا لأهل أسوان.
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