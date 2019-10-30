ضيوف مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني يزورون اليوم مركز الدكتور مجدي يعقوب

يواصل مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى فى دورته الرابعة المقامة على أرض أسوان عاصمة الشباب الإفريقى فعالياته المتنوعة التى تستمر فى الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجارى .





ويتضمن برنامج المشاركين فى المهرجان زيارة مركز أبحاث وجراحات القلب للدكتور مجدى يعقوب وذلك فى الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء حيث سيتوجه ضيوف وصناع المهرجان برئاسة سهير عبد القادر خبيرة المهرجانات الدولية بزيارة مؤسسة الدكتور مجدى يعقوب لتكريم طبيب القلوب صاحب الأيادى البيضاء على شعب مصر والوطن العربى .





والجدير بالذكر أن الدورة الرابعة من مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى يأتى تنظيمها بأسوان تزامناَ مع اعلان الرئيس السيسي أسوان عاصمة للشباب الأفريقي .



